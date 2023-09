Alla ricerca di connessioni tra lampi radio veloci e onde gravitazionali

Riepilogo: Gli astronomi sono da tempo affascinati dai lampi radio veloci, intensi lampi di onde radio che durano solo una frazione di secondo ma rilasciano tanta energia quanta ne rilascia il sole in anni. Queste esplosioni hanno molteplici potenziali spiegazioni, tra cui stelle di neutroni altamente magnetizzate, collisioni di stelle dense o altri fenomeni esotici. Per determinare quali teorie sono corrette, gli scienziati si sono rivolti ai telescopi per onde gravitazionali alla ricerca di connessioni.

Le onde gravitazionali, che sono increspature nel tessuto dell’universo, possono fornire ulteriori informazioni sui lampi radio veloci. A differenza dei segnali elettromagnetici come la luce o le onde radio, le onde gravitazionali attraversano la materia senza essere influenzate. Gli astronomi hanno già rilevato onde gravitazionali provenienti da sistemi di stelle compatte in collisione e sono consapevoli che i lampi radio veloci possono anche produrre segnali di onde gravitazionali.

In un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal, i ricercatori hanno incrociato i dati di dozzine di osservazioni di lampi radio veloci con informazioni provenienti dai telescopi per onde gravitazionali. Stimando la distanza e la posizione di ogni lampo radio veloce, gli scienziati hanno cercato segnali di onde gravitazionali intorno al tempo e alla posizione nel cielo di ciascun evento.

Sebbene in questo studio i ricercatori non abbiano scoperto alcuna connessione conclusiva tra i lampi radio veloci e le onde gravitazionali, il lampo più vicino nel loro campione ha fornito informazioni preziose. Mentre la distanza del lampo rimane incerta, la portata sensibile dei rilevatori di onde gravitazionali si sta avvicinando, portando gli scienziati a credere che le sorgenti di onde gravitazionali potrebbero rappresentare una piccola frazione dei lampi radio veloci.

Questo studio evidenzia l’importanza di utilizzare più canali di osservazione e dati per svelare i misteri dei fenomeni astrofisici. Ulteriori ricerche e collaborazioni tra radioastronomi e astronomi delle onde gravitazionali potrebbero avvicinarci alla comprensione delle origini dei lampi radio veloci e del ruolo delle onde gravitazionali nella loro produzione.

Definizioni:

– Lampi radio veloci: lampi intensi di onde radio provenienti dallo spazio che durano per un tempo molto breve, ma emettono tanta energia quanta ne fa il sole in anni.

– Onde gravitazionali: increspature nel tessuto dello spaziotempo causate dall’accelerazione di oggetti massicci. Sono stati previsti dalla teoria della relatività generale di Einstein e sono stati rilevati direttamente per la prima volta nel 2015.

– Segnali elettromagnetici: onde di campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio, come luce, onde radio e raggi X.

Fonte:

– *The Astrophysical Journal*: studio sui riferimenti incrociati tra lampi radio veloci e dati sulle onde gravitazionali.