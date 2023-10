Un'alternativa più sicura alle candele: lampade scaldacandele

By

Se ti piace l'atmosfera e il profumo delle candele ma sei preoccupato per l'inquinamento atmosferico che possono causare, considera di investire in una lampada scaldacandele. A differenza delle candele tradizionali che bruciano e rilasciano sostanze inquinanti nell'aria, le lampade scaldacandele riscaldano la cera per rilasciare il suo profumo con meno sostanze inquinanti e zero rischi di incendio.

Le candele accese, profumate o non profumate, possono produrre particolato e monossido di carbonio, nonché composti organici volatili (COV). Questi COV possono portare a vari problemi di salute come nausea, vertigini, affaticamento, mal di testa e irritazione respiratoria. In alcuni casi, il particolato fine delle candele può persino entrare nel flusso sanguigno e colpire il cuore.

Anche se uno studio condotto nel 2014 ha concluso che le candele profumate non presentano rischi noti per la salute in condizioni normali, si consiglia comunque di limitarne l’uso. Una lampada scaldacandele offre un'opzione più sicura sciogliendo la cera e rilasciando il profumo senza la necessità di una fiamma libera. Sebbene le lampade scaldacandele emettano comunque COV, producono meno particelle e meno monossido di carbonio rispetto alle candele accese.

Per ridurre ulteriormente al minimo i potenziali effetti avversi, si consiglia di aprire una finestra mentre si utilizza una lampada scaldacandele per migliorare la ventilazione. Utilizzando una lampada scaldacandele, puoi goderti la fragranza delle tue candele preferite riducendo i rischi per la salute associati.

Sul mercato sono disponibili varie lampade scaldacandele, ognuna delle quali offre caratteristiche e design unici. Alcune opzioni popolari includono:

Lampada scaldacandele nera Funistree: questa sofisticata lampada presenta un calore delicato per sciogliere la cera e rilasciare la fragranza. Ha un collo regolabile per adattarsi a barattoli di candele di diverse dimensioni. Lampada scaldacandele Habitu: Realizzata da un'azienda canadese, questa lampada è disponibile con paralume bianco o nero. Ha un collo regolabile e un timer programmabile per lo spegnimento automatico. Lampada scaldacandele vintage Liknapho: con un look vintage e un globo con paralume in vetro lattimo, questa lampada può ospitare candele fino a 13 pollici di altezza. Ha anche una funzione timer per un utilizzo personalizzato. Light It Upp trova la lampada scaldacandele: questa lampada in ottone è un pezzo versatile che può essere utilizzato sia come luce d'accento che come scaldacandele. Ha un prezzo più alto ma è molto apprezzato per il suo design. Lampada scaldacandele Living With Candella: caratterizzata da un design minimalista in grigio opaco, questa lampada ha un collo regolabile, timer programmabile e viene spedita da una piccola impresa in Canada.

Investire in una lampada scaldacandele ti consente di goderti l'atmosfera rilassante e la fragranza delle candele riducendo al minimo i potenziali rischi per la salute associati alla loro combustione. Fai una scelta più sicura e migliora la tua esperienza con le candele con una lampada scaldacandele.

Definizioni:

Particolato: minuscole particelle sospese nell'aria che possono essere dannose se inalate

Monossido di carbonio: un gas incolore e inodore che può essere tossico se respirato in alte concentrazioni

Composti organici volatili (COV): sostanze chimiche che evaporano facilmente nell'aria a temperatura ambiente, causando potenzialmente problemi di salute

Studio peer-reviewed: uno studio che viene valutato e rivisto da esperti del settore prima di essere pubblicato

