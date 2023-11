Nuovo approccio: gli scienziati cinesi sviluppano un chimico robotizzato con intelligenza artificiale per estrarre l'ossigeno su Marte

Il rover Perseverance della NASA ha recentemente fatto la storia estraendo con successo ossigeno dalla CO2 nell’atmosfera di Marte, ma gli scienziati cinesi stanno adottando un approccio diverso per affrontare la sfida dell’approvvigionamento di ossigeno. In un articolo innovativo pubblicato su Nature Synthesis, i ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina stanno sviluppando un sistema automatizzato che utilizza l’energia solare per produrre ossigeno dall’acqua marziana.

Mentre l’elettrolisi è un metodo comune sulla Terra per estrarre ossigeno dall’acqua facendola scorrere attraverso una corrente elettrica, Marte pone sfide uniche a causa delle diverse condizioni. Gli scienziati cinesi stanno cercando di utilizzare catalizzatori per superare questo ostacolo. Tuttavia, la ricerca dei catalizzatori appropriati su Marte non è un compito da poco, con oltre tre milioni di potenziali opzioni disponibili.

Per affrontare questo problema, il gruppo di ricerca ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale robotica completamente automatizzato in grado di condurre l’intero processo senza l’intervento umano. Questo sistema utilizza campioni di meteoriti marziani come materia prima per l'analisi e la sintesi di potenziali catalizzatori, ottimizzazione e test. Sfruttando la robotica e l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno notevolmente accelerato il processo, che avrebbe richiesto agli esseri umani circa 2,000 anni per essere completato utilizzando i tradizionali metodi di prova ed errore.

L’uso della chimica robotica per l’esplorazione extraterrestre non è nuovo. Precedenti ricerche hanno dimostrato il successo dei robot autonomi nell’affrontare spazi chimici complessi. In un importante studio del 2020, i ricercatori hanno utilizzato un robot mobile per cercare fotocatalizzatori migliorati per la produzione di idrogeno dall’acqua.

In questo studio dimostrativo, il sistema automatizzato ha fornito con successo un catalizzatore eccezionale composto da diversi metalli. Il catalizzatore ha dimostrato efficacia nel catalizzare la reazione di evoluzione dell'ossigeno ed è stato in grado di operare alla temperatura superficiale tipica di Marte.

Questa svolta nella scoperta e sintesi automatizzata dei materiali racchiude un immenso potenziale per il futuro dell’esplorazione di Marte. I ricercatori prevedono che il protocollo e il sistema stabiliti possano far avanzare non solo l’estrazione di ossigeno ma anche la sintesi di sostanze chimiche per l’occupazione e l’esplorazione di pianeti extraterrestri.

