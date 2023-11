Il futuro dell'esplorazione di Marte: estrarre l'ossigeno dall'acqua

Gli scienziati cinesi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe rivoluzionare la futura esplorazione dello spazio. Un team di ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina a Hefei ha sviluppato un chimico robotico basato sull’intelligenza artificiale in grado di estrarre ossigeno dall’acqua su Marte. Questo notevole risultato potrebbe potenzialmente fornire una fonte sostenibile di aria respirabile per le future missioni con equipaggio sul pianeta rosso.

Si è scoperto che Marte, sebbene privo di una quantità significativa di ossigeno nella sua atmosfera, dispone di abbondanti risorse idriche, principalmente sotto forma di ghiaccio. Gli scienziati cinesi hanno cercato di trovare un modo per sfruttare quest’acqua e convertirla in molecole di ossigeno senza la necessità di materiali aggiuntivi provenienti dalla Terra. Utilizzando un modello di apprendimento automatico, il chimico robot ha identificato un catalizzatore adatto che potrebbe innescare una reazione chimica che produce ossigeno su Marte.

Per determinare il catalizzatore, il chimico robot ha analizzato meteoriti provenienti da Marte e altri corpi celesti con composizioni simili a quella della superficie marziana. Attraverso la scansione laser, ha rilevato diversi elementi, tra cui ferro, nichel, calcio, magnesio, alluminio e manganese. Sulla base di questi risultati, l’algoritmo ha concluso che potrebbero essere prodotte oltre 3.7 milioni di molecole per scomporre l’acqua e rilasciare ossigeno su Marte. È interessante notare che il catalizzatore scelto è in grado di funzionare a temperature fino a -37 gradi Celsius, rispecchiando le condizioni gelide su Marte.

Uno dei vantaggi più significativi di questa svolta è la dipendenza dalle risorse marziane. Il catalizzatore è composto interamente da elementi presenti nei meteoriti, eliminando la necessità per gli astronauti di trasportare il proprio ossigeno o i materiali per produrlo. Inoltre, l’efficienza del chimico robotico basato sull’intelligenza artificiale è sorprendente. Ha generato risultati scientifici in sole sei settimane, un’impresa che avrebbe richiesto a un ricercatore umano circa 2,000 anni.

Quest’ultimo sviluppo integra gli sforzi in corso della NASA per esplorare Marte. Il MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) dell'agenzia statunitense ha dimostrato il successo della produzione di ossigeno dall'aria pesante di anidride carbonica di Marte. L’integrazione di queste tecnologie potrebbe migliorare la sostenibilità delle missioni future fornendo agli astronauti una fornitura continua di ossigeno.

Mentre l’umanità punta su Marte e sogna di stabilirvi una presenza umana permanente, innovazioni come il chimico robotico offrono speranza per un futuro autosufficiente nell’esplorazione spaziale. Con la collaborazione di scienziati e agenzie spaziali internazionali, le possibilità di viaggiare verso l'ignoto diventano più promettenti con ogni scoperta rivoluzionaria.

FAQ

Qual è lo scopo di estrarre l'ossigeno dall'acqua su Marte?

L’estrazione dell’ossigeno dall’acqua su Marte è fondamentale per sostenere la vita umana durante le future missioni con equipaggio sul pianeta rosso. L'ossigeno funge da riserva d'aria respirabile per gli astronauti e può anche essere utilizzato come carburante per missili.

In che modo il chimico robotico estrae l'ossigeno dall'acqua di Marte?

Il chimico robotico utilizza un modello di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale per identificare un catalizzatore in grado di innescare una reazione chimica che produce ossigeno. Scomponendo l’acqua nelle sue molecole di idrogeno e ossigeno, è possibile creare aria respirabile.

Perché questa scoperta è importante per l’esplorazione di Marte?

Questa scoperta è significativa perché elimina la necessità per gli astronauti di trasportare il proprio ossigeno o i materiali per produrlo. Utilizzando le risorse prontamente disponibili su Marte, le missioni future potranno diventare più autosufficienti e ridurre la dipendenza dalla Terra.

In che modo questo sviluppo integra gli sforzi della NASA?

L'esperimento MOXIE della NASA ha già dimostrato la capacità di produrre ossigeno dall'aria pesante di anidride carbonica di Marte. L'integrazione di questa tecnologia con la capacità del chimico robotico di estrarre ossigeno dall'acqua potrebbe migliorare la sostenibilità delle future missioni su Marte.