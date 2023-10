Uno straordinario evento celeste: l'eclissi solare anulare

Il 14 ottobre si svolgerà un’eclissi solare anulare, che creerà uno spettacolo mozzafiato per gli osservatori del Nord, Centro e Sud America. Questo fenomeno celeste offre una rara opportunità agli scienziati di studiare le intricate dinamiche del sistema solare. Peg Luce, direttore ad interim della Divisione Eliofisica presso la sede della NASA, lo descrive come “lo stupore e la meraviglia di vedere un bellissimo anello di fuoco eclissarsi”.

Il termine “anello di fuoco” si riferisce alla comparsa di eclissi solari anulari. A differenza delle eclissi solari totali, durante un'eclissi anulare la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita dalla Terra, quindi non può bloccare completamente il sole. Invece, la luce infuocata del sole forma un anello attorno all'ombra della luna, creando un sorprendente effetto visivo.

L'eclissi solare anulare inizierà alle 9:13 PT negli Stati Uniti, partendo dalla costa dell'Oregon e attraversando la costa del Golfo del Texas. Sarà visibile in stati come Oregon, Nevada, Utah, Nuovo Messico, Texas, California, Idaho, Colorado e Arizona. L'eclissi si concluderà alle 12:03 CT.

Dopo aver lasciato gli Stati Uniti, l’eclissi continuerà il suo viaggio attraverso Messico, Belize, Honduras, Panama e Colombia prima di raggiungere il suo punto finale al largo della costa atlantica del Sud America a Natal, in Brasile.

Per coloro che non sono in grado di assistere direttamente all'eclissi, la NASA fornirà uno streaming live dell'evento, mostrando viste da diverse località degli Stati Uniti.

Durante l'eclissi anulare, gli osservatori saranno testimoni di diverse fasi dell'evento. Inizialmente, si verificherà un'eclissi parziale a forma di mezzaluna quando la luna inizierà a passare davanti al sole. Circa un'ora e 20 minuti dopo, la Luna si allineerà direttamente con il Sole, creando l'anello di fuoco, noto anche come anularità. A seconda della posizione dell'osservatore, questa fase durerà da uno a cinque minuti. Il cielo diventerà più scuro, anche se non così scuro come durante un'eclissi solare totale, e gli animali potrebbero mostrare comportamenti tipici del crepuscolo.

Per osservare l'eclissi anulare in sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali per eclissi certificati o visori solari portatili. I normali occhiali da sole o dispositivi ottici come macchine fotografiche, telescopi o binocoli non forniscono una protezione adeguata e possono comunque consentire ai raggi solari dannosi di raggiungere gli occhi.

Questo evento celeste è un evento raro e la prossima eclissi anulare in questa regione non avverrà fino al 2046. Quindi, assicurati di prendere le precauzioni necessarie e di assistere a questo straordinario fenomeno in sicurezza.

Fonte:

– CNN.com

– Quartier generale della NASA