Sbloccare il potenziale dei quasicristalli: le nanoparticelle codificate nel DNA creano nuove possibilità

Uno studio innovativo condotto da un team di nanoingegneri ha svelato un risultato notevole nel campo della nanoscienza. Sfruttando la potenza del DNA, questi scienziati sono riusciti a sintetizzare un quasicristallo, una forma unica di struttura cristallina con schemi non ripetitivi, a partire da nanoparticelle. Questa svolta apre interessanti possibilità per la progettazione e lo sviluppo di materiali avanzati e applicazioni nanotecnologiche all’avanguardia.

I quasicristalli si distinguono dai cristalli ordinari per i loro schemi intricati privi di simmetria ripetitiva. Le proprietà eccezionali esibite dai quasicristalli includono conduttività elettrica senza resistenza, capacità uniche di assorbimento della luce e del calore e superfici con straordinaria durezza o scivolosità. Fino ad oggi, la creazione deliberata di quasicristalli colloidali ha rappresentato una sfida significativa, ma questo studio stabilisce che le nanoparticelle codificate dal DNA rappresentano una strada promettente per la produzione di queste strutture complesse.

Il gruppo di ricerca ha concentrato i propri sforzi sulle forme bipiramidali, costituite da due piramidi fuse alla base. Sfruttando la programmabilità del DNA, il team ha codificato filamenti specifici per facilitare l'assemblaggio delle particelle in una struttura quasi cristallina. Precedenti studi di Yein Lim e Sangmin Lee, dottorandi in ingegneria chimica presso l'Università del Michigan, avevano dimostrato che quando venivano utilizzate bipiramidi con numeri di lati variabili, i decaedri – bipiramidi pentagonali a 10 lati – potevano formare un quasicristallo in particolari condizioni e proporzioni.

Combinando la modellazione teorica con tecniche sperimentali, il team è riuscito a sintetizzare un quasicristallo utilizzando particelle di decaedro. La verifica della loro realizzazione è stata ottenuta mediante imaging al microscopio elettronico, che ha confermato la presenza della struttura attesa. Ciò che rende intrigante questo particolare quasicristallo è la sua disposizione di rosette in cerchi concentrici, con forme a 10 lati negli strati 2D che mostrano una simmetria di 12 volte e si impilano a intervalli regolari. A differenza dei quasicristalli assiali convenzionali, questo nuovo quasicristallo mostra una variazione nei modelli di piastrellatura da uno strato a quello successivo, conferendo un senso di caos controllato che ne migliora la stabilità.

Questa pietra miliare significativa non solo fa avanzare la nostra comprensione delle strutture su scala nanometrica, ma pone anche le basi per lo sviluppo di materiali pionieristici e l’esplorazione di applicazioni nanotecnologiche innovative. Mentre i ricercatori continuano a sfruttare la potenza del DNA e di altri nuovi approcci, il potenziale per sbloccare le straordinarie proprietà dei quasicristalli diventa sempre più allettante.

FAQ

Cosa sono i quasicristalli?

I quasicristalli sono un tipo di struttura cristallina caratterizzata da motivi non ripetitivi. A differenza dei cristalli ordinari, presentano proprietà uniche, tra cui conduttività elettrica priva di resistenza e capacità distinte di assorbimento della luce e del calore.

Come è stato creato il quasicristallo in questo studio?

In questo studio, i nanoingegneri hanno utilizzato nanoparticelle codificate dal DNA per assemblarle in una struttura quasicristallina. Programmando i filamenti di DNA in modo che si riconoscessero a vicenda, le particelle venivano indirizzate a unirsi e formare la disposizione complessa desiderata.

Cosa rende unico questo quasicristallo?

Il quasicristallo sintetizzato mostra cerchi concentrici di rosette, comprendenti forme a 10 lati con simmetria 12 volte. A differenza della maggior parte dei quasicristalli assiali, la struttura dei suoi strati varia, incorporando un livello controllato di caos che ne migliora la stabilità.

Quali implicazioni ha questo studio?

La riuscita creazione di un quasicristallo utilizzando nanoparticelle codificate nel DNA apre nuove strade per la progettazione di strutture avanzate su scala nanometrica e per l'esplorazione di applicazioni innovative nella nanotecnologia e nella scienza dei materiali. Questa svolta contribuisce alla nostra comprensione dei quasicristalli e apre la strada a ulteriori ricerche innovative in questo campo.