Nuove scoperte nei raggi gamma Pulsar sfidano i modelli tradizionali

Gli scienziati hanno fatto una scoperta intrigante nel mondo delle pulsar, facendo luce sulle complessità di questi affascinanti oggetti cosmici. Le pulsar, stelle di neutroni a rotazione rapida, sono famose per emettere onde radio regolari che sono state utilizzate come mezzo per misurare il tempo nel cosmo. Tuttavia, una recente osservazione dei raggi gamma della Vela Pulsar ha lasciato gli astronomi perplessi e desiderosi di comprendere la fonte della loro tremenda energia.

I raggi gamma della Vela, con energie superiori a 20 teraelettronvolt, sono stati rilevati dal Sistema Stereoscopico ad Alta Energia (HESS). Sebbene i raggi gamma ad alta energia siano già stati osservati nelle pulsar, l’intensità dei lampi di Vela ha rappresentato una nuova sfida. Tipicamente, i campi magnetici delle stelle di neutroni fanno sì che le particelle cariche emettano luce quando vengono intrappolate all’interno dei campi e accelerate vicino alla velocità della luce. Questo fenomeno porta all'emissione di impulsi luminosi regolari, rendendo le pulsar facilmente rilevabili.

Nel caso della Vela Pulsar, però, i raggi gamma emessi sono molto più intensi di quanto ci si aspetterebbe dai soli campi magnetici. Gli scienziati hanno osservato che il cono di luce energetico associato alla Vela Pulsar è insolitamente ampio, suggerendo che il meccanismo responsabile della generazione di particelle ad alta energia potrebbe differire dai modelli tradizionali. Una possibilità è che le particelle cariche vengano inizialmente accelerate in un’area più ampia e, quando vengono attirate nello stretto cono di luce dal campo magnetico, mantengono la loro elevata energia. In alternativa, una combinazione di forti campi magnetici e un potente vento stellare potrebbero iperaccelerare le particelle.

Questi risultati sottolineano la necessità di ulteriori ricerche ed evidenziano l’importanza di comprendere l’interazione tra intensi campi magnetici e particelle cariche. La scoperta sfida anche i modelli tradizionali e amplia la nostra comprensione dei limiti superiori dell’energia. Tale conoscenza ha implicazioni non solo per le pulsar ma anche per altri fenomeni cosmici caratterizzati da potenti campi magnetici, compresi quelli associati ai buchi neri.

Riferimento:

La collaborazione HESS. “Scoperta di una componente di radiazione della pulsar Vela che raggiunge i 20 teraelettronvolt”. Astronomia della natura (2023)