Investigando sulle antiche origini del Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2)

Un recente studio condotto da un team di ricercatori internazionali ha fatto luce sulla funzione ancestrale del complesso repressivo Polycomb 2 (PRC2). Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, il ruolo primario di PRC2 non si limita al controllo dei geni dello sviluppo, ma implica anche la protezione del genoma dall'invasione dei trasposoni.

Il team, guidato da Frederic Berger dell’Istituto Gregor Mendel di biologia vegetale molecolare (GMI), ha intrapreso un’indagine completa sulla PRC2 in vari eucarioti. Studiando i genomi delle piante, del SAR e degli opisthokonts (che includono esseri umani e funghi), miravano a scoprire il viaggio evolutivo e il vero scopo di questo antico complesso.

Con loro sorpresa, i ricercatori hanno trovato prove del coinvolgimento di PRC2 nel silenziamento dei trasposoni in tutti e tre i lignaggi eucariotici. I trasposoni, noti anche come geni saltatori, sono elementi genetici mobili che possono spostarsi nel DNA e potenzialmente interrompere la stabilità genomica. La capacità di PRC2 di sopprimere questi trasposoni evidenzia il suo ruolo cruciale nella difesa del genoma.

Nel corso del tempo, la funzione di PRC2 è gradualmente passata dalla repressione dei trasposoni alla repressione dei geni codificanti proteine. Nelle piante da fiore come l'Arabidopsis, che si è evoluta più recentemente, i ricercatori hanno scoperto resti di elementi trasponibili che fungono ancora da bersagli per PRC2. Questi elementi reclutano PRC2 per silenziare i geni vicini, suggerendo un addomesticamento dei trasposoni per modulare i geni codificanti proteine.

Questo studio innovativo mette in discussione la precedente comprensione del ruolo di PRC2 e rivela la sua antica funzione di protezione del genoma dall'invasione dei trasposoni. Comprendendo le origini del PRC2 e la sua evoluzione, i ricercatori possono acquisire conoscenze sui complessi meccanismi che regolano l'espressione genetica e la stabilità del genoma.

FAQ

Cos'è il complesso repressivo Polycomb 2 (PRC2)?

PRC2 è un complesso multiproteico che svolge un ruolo cruciale nella regolazione dell'espressione genica. Modifica la struttura della cromatina, aggiungendo in particolare un gruppo metilico alla proteina istonica H3, con conseguente silenziamento genico.

Cosa sono i trasposoni?

I trasposoni, noti anche come geni saltatori, sono elementi genetici mobili presenti nel DNA. Hanno la capacità di muoversi all'interno del genoma e possono potenzialmente disturbare la stabilità genomica se non adeguatamente regolati.

In che modo PRC2 protegge il genoma?

PRC2 è coinvolto nel silenziamento dei trasposoni, che rappresentano una potenziale minaccia alla stabilità genomica. Sopprimendo l'attività del trasposone, PRC2 aiuta a mantenere l'integrità del genoma e previene riarrangiamenti genetici indesiderati.

