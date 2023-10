L'esplosione cosmica e la nascita dell'agricoltura in Siria

By

Uno studio recente suggerisce che l’agricoltura in Siria potrebbe essere emersa a causa di un evento catastrofico avvenuto 12,800 anni fa. I ricercatori ritengono che una cometa frammentata sia entrata in collisione con l'atmosfera terrestre, provocando un'esplosione e cambiamenti ambientali significativi. Le conseguenze di questo evento costrinsero i cacciatori-raccoglitori dell’insediamento preistorico di Abu Hureyra ad adottare pratiche agricole come mezzo di sopravvivenza.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Open: Airbursts and Cratering Impacts, fa parte di un’indagine più ampia sull’ipotesi dell’impatto di Younger Dryas. Questa ipotesi propone che un impatto cosmico sia stato responsabile di un improvviso e anomalo raffreddamento della Terra circa 13,000 anni fa.

I ricercatori sostengono che la regione di Abu Hureyra ha subito un passaggio da condizioni più umide a condizioni più secche in seguito all’esplosione aerea cosmica. Questo cambiamento climatico probabilmente portò ad un declino delle risorse locali e spinse gli abitanti a sviluppare l’agricoltura come mezzo di sostentamento. L’agricoltura ha permesso loro di coltivare il proprio cibo e di mitigare le conseguenze delle fluttuazioni ambientali causate dall’esplosione aerea.

La scoperta di prove a sostegno di questa ipotesi è significativa in quanto fornisce una nuova prospettiva sulle origini dell’agricoltura nella regione. In precedenza, era opinione diffusa che l’agricoltura si sviluppasse esclusivamente come risultato di un deliberato intervento umano. Tuttavia, questa ricerca suggerisce che un evento catastrofico potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nella sua comparsa.

Sono necessari ulteriori studi per comprendere appieno l’impatto dell’esplosione aerea cosmica sulle prime pratiche agricole e su come ha modellato il corso della civiltà umana. Tuttavia, questa ricerca offre preziose informazioni sulle complesse interazioni tra eventi cosmici, cambiamenti ambientali e adattamento umano.

