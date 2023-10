Misurazioni di precisione sull'esperimento Alphatrap fanno luce sulle proprietà magnetiche degli atomi di stagno altamente ionizzati

Gli scienziati del Max-Planck-Institut für Kernphysik di Heidelberg hanno condotto misurazioni di precisione sul loro esperimento Alphatrap per studiare le proprietà magnetiche degli elettroni legati ad atomi di stagno altamente ionizzati. Questo esperimento fornisce preziose informazioni sul comportamento delle particelle sotto intensità di campo estreme e funge da punto di partenza per la ricerca di nuova fisica.

L'esperimento Alphatrap, guidato da Sven Sturm, utilizza una trappola Penning per mantenere in posizione le particelle cariche utilizzando campi elettromagnetici. Incorpora anche un sistema di vuoto criogenico per creare un vuoto di alta qualità necessario per la longevità delle misurazioni. Il team è riuscito a produrre ioni di stagno simili all’idrogeno, che hanno un solo elettrone nel loro guscio, e li ha immagazzinati per mesi nella trappola ionica Alphatrap.

Misurando con precisione il momento magnetico di questi ioni di stagno simili all'idrogeno, i ricercatori hanno ottenuto una precisione senza precedenti. Questo risultato è significativo perché contribuisce alla nostra comprensione del comportamento delle particelle nei campi forti, come quelli vicini ai nuclei atomici. Consente inoltre di rilevare potenziali deviazioni dalle leggi della natura conosciute o la presenza di particelle elementari precedentemente sconosciute.

Per produrre ioni di stagno simili all’idrogeno, i ricercatori hanno utilizzato una trappola ionica a fascio di elettroni chiamata Heidelberg-EBIT. Questo dispositivo genera ioni altamente carichi bombardando una nuvola di ioni di stagno con elettroni ad alta energia, facendoli perdere gradualmente gli elettroni legati. Gli ioni rimanenti con un solo elettrone vengono quindi filtrati e immessi nell'esperimento Alphatrap per ulteriori analisi.

I risultati di questo studio, pubblicati su Nature, dimostrano la capacità di misurare le proprietà magnetiche di atomi altamente ionizzati con una precisione senza precedenti. Questi risultati contribuiscono ai progressi in corso nell’elettrodinamica quantistica e aprono la strada a ulteriori indagini sulle proprietà fondamentali della materia.

Fonte:

– Natura (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06453-2