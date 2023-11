Gem-dimetilazione rapida di prodotti naturali: sbloccare il potenziale per nuovi trattamenti contro il cancro

By

La tiloforina, un composto con diverse attività biologiche, è stata a lungo limitata nel suo utilizzo a causa di problemi di stabilità, solubilità e tossicità del sistema nervoso centrale. Tuttavia, uno studio innovativo ha ora introdotto un potente strumento che potrebbe rivoluzionare la modificazione della tiloforina e aprire la strada a nuovi trattamenti contro il cancro.

I ricercatori di Acta Materia Medica hanno utilizzato una nuova metodologia fotoredox per modificare la tiloforina, portando alla creazione di una serie di analoghi della gem-dimetiltiloforina. Tra gli analoghi, il composto 4b ha mostrato risultati eccezionali nella lotta contro le linee cellulari tumorali, mostrando notevoli effetti inibitori contro una linea cellulare di linfoma non Hodgkin indotta dalla mutazione C481S resistente a ibrutinib e linee cellulari tumorali primarie ottenute dai pazienti. Altrettanto significativo è il fatto che il composto 4b ha mostrato una ridotta attività antiproliferativa contro le linee cellulari normali, indicando il potenziale per un'opzione di trattamento più mirata ed efficace.

Il gruppo gem-dimetil, costituito da due gruppi metilici legati allo stesso atomo di carbonio, ha attirato l'attenzione della chimica farmaceutica per le sue proprietà uniche. Questo gruppo funzionale offre maggiore solubilità, stabilità e potenziali applicazioni nella progettazione di farmaci. Il composto 4b, derivante dalla modificazione della gem-dimetilazione, ha mostrato proprietà simili a quelle dei farmaci migliorate, tra cui maggiore solubilità e stabilità, rendendolo un candidato promettente per il futuro trattamento del cancro resistente ai farmaci.

Questo studio segna un importante passo avanti nello sviluppo di agenti terapeutici per il trattamento del cancro potenzialmente resistente ai farmaci. Sfruttando il potere della modificazione della dimetilazione delle gemme, i ricercatori hanno sbloccato il potenziale della tiloforina, aprendo le porte a nuove possibilità nella lotta contro il cancro.

Fonte: Acta Materia Medica (2023). DOI: 10.15212/AMM-2023-0032