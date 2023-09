Cellule staminali mutaforma: una chiave per invertire il declino dell’immunità legato all’invecchiamento

I ricercatori hanno scoperto una molecola che ha il potenziale di invertire il declino della funzione immunitaria legato all’età. Pubblicata su Nature Aging, questa ricerca innovativa ci avvicina all’estensione della durata della vita e della salute generale.

Il sistema immunitario si indebolisce con l’avanzare dell’età, rendendoci più suscettibili a infezioni, malattie e tumori. La chiave per un sistema immunitario ben funzionante risiede nelle nostre cellule staminali emopoietiche (HSC), responsabili della produzione di tutti i tipi di cellule del sangue. Le cellule staminali hanno la capacità di differenziarsi in vari tipi cellulari, rendendole essenziali per la produzione di cellule immunitarie.

Tuttavia, con l’avanzare dell’età, le cellule staminali ematopoietiche perdono la capacità di produrre le cellule immunitarie necessarie e tendono a produrre una linea di cellule del sangue rispetto ad altre. Inoltre, le cellule staminali invecchiate accumulano una quantità anormale di mitocondri, che ne compromette le funzioni metaboliche. Questi fattori limitano la produzione di cellule immunitarie e indeboliscono la difesa del corpo contro le tossine e gli agenti patogeni.

Per affrontare questo declino, i ricercatori si sono concentrati sul ripristino della salute mitocondriale. Hanno scoperto che l’urolitina A, un composto naturale noto per migliorare la forma fisica metabolica, potrebbe ripristinare la funzione mitocondriale e migliorare la produzione di cellule del sangue. In una serie di esperimenti, le cellule staminali ematopoietiche sono state esposte all'urolitina A e poi trapiantate in topi esposti a livelli letali di irradiazione. Questi topi si sono ripresi con successo, poiché l'urolitina A ha ripristinato la capacità delle vecchie cellule staminali di produrre cellule del sangue.

In un esperimento separato, i topi anziani sono stati nutriti con una dieta arricchita con urolitina A, che ha portato a un miglioramento delle prestazioni delle cellule staminali ematopoietiche e ad una maggiore produzione di cellule immunitarie. In particolare, queste cellule staminali ringiovanite hanno prodotto una migliore risposta immunitaria, rendendo i topi più efficaci nel combattere le infezioni virali.

Questa ricerca conferma che l'urolitina A ringiovanisce le cellule staminali emopoietiche e preserva la loro capacità di produrre tutti i tipi di cellule del sangue. Di conseguenza, la funzione immunitaria migliora e la resilienza alle infezioni aumenta. Anche se potrebbe volerci del tempo prima che questi risultati si traducano in terapie pronte per il consumatore, incorporare nella dieta alimenti ricchi di urolitina A come lamponi, noci, mandorle, fragole e melograni può avere potenziali benefici per la salute.

