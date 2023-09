Gli scienziati scoprono il gene che guida la crescita dei peli radicali

I ricercatori della Washington State University hanno identificato un gene chiamato "BUZZ" che svolge un ruolo cruciale nella crescita dei peli radicali nelle piante. I peli radicali, che si sviluppano diversamente dagli altri tipi di cellule vegetali, sono importanti per l’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua. Lo studio suggerisce inoltre che il gene potrebbe essere coinvolto nel modo in cui le piante individuano e utilizzano i nitrati, una fonte vitale di azoto per la crescita delle piante.

Lo sviluppo dei peli radicali avviene in due fasi: determinazione del destino cellulare e crescita. Le cellule epidermiche possono diventare tipiche cellule epidermiche o differenziarsi in cellule ciliate della radice. Durante lo sviluppo, sulla cellula epidermica tipicamente parenchimatosa si forma un rigonfiamento, che successivamente si estende attraverso la crescita della punta. Una volta che la crescita della punta raggiunge un ritmo costante, il resto della cellula epidermica smette di crescere.

I ricercatori hanno scoperto che il gene BUZZ regola sia il tasso di crescita delle radici che l'avvio delle radici laterali in risposta alla concentrazione di nitrati nel terreno circostante. Hanno scoperto che il gene è espresso a livelli bassi e non è mai stato documentato prima, il che rende difficile trovarlo. Tuttavia, comprendere come le piante controllano l’assorbimento e la segnalazione dei nitrati è fondamentale per migliorare l’efficienza nell’uso dell’azoto in agricoltura e il ciclo complessivo dell’azoto.

Il gene BUZZ viene attivato in risposta al nitrato, all'urea e all'ammoniaca, consentendo alle radici di localizzare l'azoto nel terreno. Anche quando l'offerta di nitrati è abbondante, la perdita del gene porta a un fenotipo radicale foraggiato. Questa risposta sensibile e strettamente regolata indica l'importanza del gene BUZZ nella capacità della pianta di trovare e utilizzare il nitrato in modo efficiente.

L’identificazione del gene in una specie di erba modello come Brachypodium distachyon potrebbe avere implicazioni significative per prodotti agricoli come grano, riso, mais e orzo. Queste colture sono essenziali per la produzione alimentare globale e il miglioramento della loro capacità di acquisire e utilizzare nitrati potrebbe avere un impatto sostanziale.

Con la scoperta del gene BUZZ e del suo ruolo nella crescita dei peli radicali e nell'assorbimento dei nutrienti, gli scienziati stanno ora esplorando il modo in cui le piante utilizzano questo gene per modulare lo sviluppo dei nitrati e del sistema radicale. I risultati forniscono preziose informazioni sui meccanismi alla base della crescita delle piante e hanno il potenziale per migliorare le pratiche agricole e la sostenibilità.

Riferimento della Gazzetta:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: un gene essenziale per la crescita dei peli radicali postinizio e un mediatore dell'architettura radicale nel Brachypodium distachyon. Nuovo fitologo. DOI: 10.1111/nph.19079

Fonte:

– I ricercatori della Washington State University scoprono il gene vegetale per la crescita dei peli radicali e l’assorbimento dei nutrienti (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, et al. BUZZ: un gene essenziale per la crescita dei peli radicali postinizio e un mediatore dell'architettura radicale nel Brachypodium distachyon. Nuovo fitologo.