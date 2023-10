La contrazione di Mercurio: nuove conoscenze sull'attività geologica del pianeta

By

Gli scienziati planetari sanno da tempo che Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, si sta restringendo nel corso di miliardi di anni. Una nuova ricerca pubblicata su Nature Geoscience fornisce nuove informazioni sul restringimento in corso e sull’attività geologica del pianeta.

L'interno di Mercurio si è gradualmente raffreddato, provocandone la contrazione di volume. Di conseguenza, la superficie del pianeta sviluppa “faglie di spinta”, in cui un'area di terreno viene spinta sopra il terreno adiacente, in modo simile alle rughe che si formano su una mela invecchiata. Le scarpate, o pendii alti chilometri, sulla superficie di Mercurio forniscono la prova di questo restringimento.

L'età della superficie di Mercurio può essere determinata contando la densità dei crateri da impatto. Le scarpate, essendo piuttosto antiche, indicano che sono sul posto da circa 3 miliardi di anni. Tuttavia, restava la questione se queste scarpate siano ancora attive oggi o se abbiano smesso di muoversi molto tempo fa.

Lo studio ha rivelato che molte scarpate hanno continuato a muoversi in tempi geologicamente recenti, anche se hanno avuto inizio miliardi di anni fa. Questa scoperta è stata fatta quando un dottorato di ricerca. Lo studente ha notato piccole fratture dette “grabens” appoggiate sulle superfici superiori tese di alcune scarpate. Questi graben suggeriscono che la crosta si è piegata mentre veniva spinta sul terreno adiacente, causando la rottura della superficie.

I graben sono elementi relativamente piccoli, larghi meno di 1 km e profondi meno di 100 metri, il che indica che sono più giovani delle antiche strutture su cui si trovano. In base al tasso di sfocatura causato dal giardinaggio a impatto, si stima che la maggior parte dei graben abbia meno di 300 milioni di anni, suggerendo un movimento recente.

Lo studio ha identificato 48 grandi scarpate lobate con graben confermati e altre 244 scarpate con probabili graben. Questi risultati saranno ulteriormente confermati dal sistema di imaging della missione BepiColombo, una missione congiunta europea/giapponese destinata ad orbitare attorno a Mercurio nel 2026.

La Luna, che ha subito un raffreddamento e una contrazione, fornisce ulteriori prove della recente attività geologica. L'analisi dei terremoti lunari registrati dai sismometri lasciati sulla superficie della Luna dalle missioni Apollo mostra che i terremoti lunari sono raggruppati vicino a scarpate lobate. Immagini dettagliate della superficie della Luna dall'orbita rivelano tracce lasciate da massi che rimbalzano lungo le scarpate, indicando recenti terremoti.

Anche se la missione BepiColombo non fornirà dati sismici, le sue immagini dettagliate potrebbero rivelare tracce di massi che servono come ulteriore prova dei recenti terremoti su Mercurio. Questa ricerca offre preziose informazioni sull’attività geologica in corso e sul restringimento di Mercurio, fornendo agli scienziati una migliore comprensione dell’evoluzione del pianeta nel corso di miliardi di anni.

