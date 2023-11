Sale: condire o non condire? Uno sguardo nuovo alla cottura della bistecca

Contrariamente alla credenza popolare, un fisico diventato scrittore di cibo, George Vekinis, suggerisce che il sale non dovrebbe mai essere messo su una bistecca prima di friggerla. Sostiene che la capacità osmotica del sale può estrarre troppa umidità dalla carne, risultando in una consistenza dura e non commestibile. Vekinis sconsiglia inoltre di cuocere la bistecca direttamente dal frigorifero, consigliando una fase pre-microonde per riscaldare la carne prima di friggerla.

Secondo Vekinis, il modo ottimale per cuocere la bistecca è metterla nel microonde per uno o due minuti, a seconda dello spessore, e poi friggerla rapidamente a fuoco alto. L'obiettivo è ottenere una leggera reazione sulla superficie garantendo al tempo stesso che la temperatura interna raggiunga almeno 55-60 gradi Celsius. Questo metodo consente alla bistecca di conservare la sua succosità e il suo sapore.

Vekinis sottolinea che il livello di cottura ideale per una bistecca è medio-al sangue. Ciò si traduce in un centro leggermente rosso con un esterno scottato e cotto. Pur riconoscendo che aggiungere una piccola quantità di olio nella padella, anche con padelle antiaderenti, è una preferenza personale, non sostiene l'uso del sale come condimento.

Queste visioni non convenzionali mettono in discussione le raccomandazioni di molti chef famosi, come Gordon Ramsay e Jamie Oliver, che promuovono il condimento generoso delle bistecche con sale prima della cottura. La prospettiva di Vekinis offre una nuova visione della scienza della cottura della bistecca e le sue intuizioni sono dettagliate nel suo recente libro, Physics in the Kitchen, che approfondisce i principi scientifici dietro vari fenomeni alimentari.

