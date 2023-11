Un approccio rivoluzionario alla simulazione molecolare: presentazione del modello FIREANN

I ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina (USTC) hanno compiuto un progresso rivoluzionario nella simulazione molecolare con lo sviluppo del modello FIREANN (rete neurale universale ricorsivamente incorporata indotta dal campo). Questo innovativo modello di machine learning (ML) cattura accuratamente le interazioni tra campi esterni e sistemi atomistici, rivoluzionando lo studio di complessi sistemi chimici, biologici e materiali a livello microscopico.

La chiave per le simulazioni atomiche risiede nella rappresentazione accurata delle superfici energetiche potenziali ad alta dimensionalità (PES). Sebbene i modelli ML atomistici siano stati ampiamente utilizzati negli ultimi anni per questo scopo, si sono limitati a descrivere sistemi isolati e non riescono a considerare le interazioni con campi esterni che possono alterare radicalmente il comportamento del sistema. Ciò ha portato alla necessità di un nuovo modello ML che tenga conto specificamente dei campi esterni.

Il gruppo di ricerca del Prof. Jiang ha ideato un approccio “tutto in uno” per affrontare questa sfida. Hanno trattato il campo esterno come atomi virtuali e hanno utilizzato le densità atomiche incorporate (EAD) come descrittori dell'ambiente atomico. Attraverso la derivazione dell'EAD indotto dal campo (FI-EAD), che combina gli orbitali dipendenti dal campo e quelli basati sulle coordinate, il team è riuscito a catturare la natura dell'interazione tra il campo esterno e il sistema atomistico, con conseguente sviluppo di il modello FIRENN.

Laddove i modelli ML tradizionali falliscono, il modello FIREANN eccelle. Correla accuratamente le proprietà di risposta del sistema ai campi esterni, come il momento di dipolo e la polarizzabilità, con i corrispondenti cambiamenti nell'energia potenziale. Questa innovazione offre ai ricercatori uno strumento eccezionale ed efficiente per condurre simulazioni spettroscopiche e dinamiche di sistemi complessi in campi esterni.

Il team ha condotto ampie simulazioni dinamiche per verificare le capacità del modello FIREANN. In particolare, hanno simulato con successo la N-metilacetammide e l'acqua liquida sotto forti campi elettrici esterni, ottenendo risultati di notevole precisione ed efficienza. Inoltre, per i sistemi periodici, il modello FIREANN supera il problema intrinseco dei valori multipli della polarizzazione addestrandosi esclusivamente con i dati delle forze atomiche.

Questa ricerca colma una lacuna critica nel panorama dei modelli ML fornendo una rappresentazione accurata dei campi esterni. Le sue applicazioni si estendono a campi che comprendono la chimica, la biologia e la scienza dei materiali, facendo avanzare significativamente le simulazioni molecolari e aprendo le porte a nuove scoperte.

FAQ

D: Cos'è il modello FIREANN?

Il modello FIREANN (rete neurale atomo ricorsivamente indotta dal campo) è un modello rivoluzionario di apprendimento automatico sviluppato dal gruppo di ricerca del Prof. Jiang presso l'Università di Scienza e Tecnologia della Cina. Cattura accuratamente le interazioni tra campi esterni e sistemi atomistici, facendo avanzare significativamente le simulazioni molecolari.

D: In cosa differisce il modello FIREANN dagli altri modelli ML?

A differenza della maggior parte dei modelli ML che descrivono solo sistemi isolati, il modello FIREANN considera le interazioni tra campi esterni e il sistema atomistico. Cattura con successo la natura di questa interazione attraverso la derivazione di densità atomiche incorporate indotte dal campo (FI-EAD), consentendo simulazioni accurate di sistemi complessi sottoposti a campi esterni.

D: Quali sono le applicazioni del modello FIREANN?

Il modello FIREANN ha ampie applicazioni in chimica, biologia e scienza dei materiali. Fornisce ai ricercatori uno strumento accurato ed efficiente per condurre simulazioni spettroscopiche e dinamiche di sistemi complessi in campi esterni, facilitando così i progressi in questi campi.

D: Come è stata verificata la capacità del modello FIREANN?

La capacità del modello FIREANN è stata verificata attraverso estese simulazioni dinamiche. Il gruppo di ricerca ha condotto simulazioni di N-metilacetammide e acqua liquida sotto forti campi elettrici esterni, ottenendo risultati estremamente precisi ed efficienti.

D: In che modo il modello FIREANN affronta la questione dei valori multipli della polarizzazione nei sistemi periodici?

Per i sistemi periodici, il modello FIREANN supera il problema intrinseco dei valori multipli della polarizzazione addestrandosi esclusivamente con i dati delle forze atomiche. Questo approccio innovativo garantisce simulazioni accurate anche in sistemi periodici.

Fonte: phys.org