Una mappa raffinata della Zealandia rivelata attraverso campioni di roccia dragata

By

Un team di geologi e sismologi ha creato una mappa più accurata della Zealandia, un continente sottomarino, utilizzando i dati ottenuti da campioni di roccia dragati. La Zealandia, che è sommersa per circa il 94% sotto l'oceano, non è studiata così bene come gli altri continenti, il che porta a incongruenze nella sua forma e struttura conosciute.

I ricercatori hanno perfezionato le mappe esistenti della Zealandia studiando raccolte di rocce e campioni di sedimenti ottenuti dal fondo dell'oceano. Questi campioni sono stati acquisiti attraverso siti di perforazione e le coste delle isole vicine. Il team ha poi analizzato i dati sismici per creare una mappa dettagliata della Zealandia.

Una scoperta chiave dello studio è l’identificazione di modelli geologici nell’Antartide occidentale, che suggeriscono la presenza di una zona di subduzione vicino all’altopiano Campbell al largo della costa occidentale della Nuova Zelanda. Tuttavia, in quest'area non sono state trovate anomalie magnetiche, sfidando la teoria di uno strike-slip nella faglia di Campbell.

Invece, i ricercatori propongono che lo stiramento del Gondwana, il supercontinente di cui una volta la Zealandia faceva parte, abbia provocato il Campbell Magnetic Anomaly System. Questo allungamento alla fine portò ad una rottura, creando il fondale oceanico che forma le parti inferiori della Zealandia.

La nuova mappa della Zealandia non solo evidenzia la posizione dell’asse dell’arco magmatico, ma identifica anche altre caratteristiche geologiche significative. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla formazione e sulla struttura della Zealandia, contribuendo a una migliore comprensione della sua storia geologica.

Ulteriori studi e analisi continueranno a scoprire maggiori dettagli sulla Zealandia e il suo significato nell’evoluzione geologica della Terra.

Fonti: Tectonics, Nick Mortimer et al, DOI: 10.1029/2023TC007961