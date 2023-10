Un nuovo cerotto indossabile che monitora la salute attraverso l'analisi del sudore

By

I ricercatori della Penn State hanno sviluppato un innovativo cerotto indossabile che ha la capacità di monitorare la salute di un individuo analizzando il sudore. Questo cerotto, realizzato con un materiale speciale in grado di studiare il glucosio, il pH e la temperatura nel sudore, può fornire informazioni essenziali sulla condizione corporea di una persona e aiutare a diagnosticare e gestire malattie come il diabete.

Il sudore, come hanno scoperto i ricercatori, funge da ricca fonte di biomarcatori. I biomarcatori sono sostanze che rivelano lo stato di salute o di malattia all’interno dell’organismo. Tuttavia, misurare questi biomarcatori nel sudore si è rivelato un compito impegnativo. Questa difficoltà è dovuta alla loro bassa concentrazione nel sudore e alla loro tendenza a fluttuare in base a fattori esterni come la dieta, l’esercizio fisico e l’ambiente.

I precedenti tentativi di catturare biomarcatori attraverso i sensori del sudore sono stati limitati nella loro efficacia. Questi sensori hanno dovuto affrontare ostacoli quali bassa sensibilità, aree superficiali limitate e scarsa stabilità. Di conseguenza, è stato difficile ottenere misurazioni accurate e affidabili dei biomarcatori nel sudore.

Questo nuovo cerotto indossabile rivoluziona la misurazione dei biomarcatori nel sudore. Il suo materiale speciale possiede la capacità unica di rilevare glucosio, pH e temperatura, fornendo preziose informazioni sulla salute di un individuo. Monitorando continuamente questi biomarcatori, il cerotto può aiutare nella diagnosi e nella gestione di varie malattie, compreso il diabete.

Lo sviluppo di questo cerotto indossabile rappresenta un passo avanti significativo nel campo del monitoraggio sanitario. La sua capacità di raccogliere e analizzare accuratamente i biomarcatori del sudore apre la strada a una migliore diagnostica e a un’assistenza sanitaria personalizzata. Con ulteriori progressi, questa tecnologia potrebbe potenzialmente rivoluzionare la gestione e la prevenzione delle malattie.

