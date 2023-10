Uno sguardo completo agli oggetti dell'Universo

By

I ricercatori dell’Australian National University (ANU) hanno sviluppato la visione più ampia della storia dell’universo. L'autore principale, il professore associato onorario Charley Lineweaver, spiega che il loro obiettivo era comprendere le origini di tutti gli oggetti nell'universo. Conclusero che mentre l’universo si espandeva e si raffreddava dopo il big bang, oggetti come protoni, atomi, pianeti, stelle e galassie si condensavano da uno sfondo caldo.

Per illustrare questo processo, i ricercatori hanno creato due grafici. Il primo grafico mostra la temperatura e la densità dell'universo durante l'espansione e il raffreddamento. Il secondo grafico mostra la massa e le dimensioni di tutti gli oggetti nell'universo. Questo grafico completo fornisce una visualizzazione degli oggetti nell'universo.

Lo studio solleva importanti domande sui confini dei lotti e su cosa si trova al di là di essi. Alcune regioni nella trama sono “proibite” perché gli oggetti non possono essere più densi dei buchi neri o essere così piccoli che la meccanica quantistica offusca la loro natura di oggetti singolari. I ricercatori ipotizzano che l’universo potrebbe essere iniziato come un istantaneo – un oggetto con dimensioni e massa specifiche – piuttosto che come una singolarità, che è un ipotetico punto di densità e temperatura infinite.

Nella parte più ampia della trama, suggerisce che se ci fosse un vuoto completo oltre l’universo osservabile, il nostro universo assomiglierebbe a un grande buco nero a bassa densità. Tuttavia, i ricercatori hanno buone ragioni per credere che non sia così.

Questo studio innovativo fornisce una nuova comprensione degli oggetti nell’universo e offre nuove intuizioni sulle origini dell’universo stesso. La ricerca è stata pubblicata sull’American Journal of Physics.

