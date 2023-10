L'ISRO esprime preoccupazione per la minaccia a Vikram Lander e Pragyan Rover sulla Luna

By

L'ISRO (Organizzazione indiana per la ricerca spaziale) ha espresso preoccupazione per la potenziale minaccia affrontata dal lander Vikram e dal rover Pragyan sulla luna. Secondo un alto ufficiale dell'ISRO che ha richiesto l'anonimato, la superficie lunare è costantemente colpita da micrometeoroidi, rappresentando un rischio per la navicella spaziale.

Chandrayaan 3, la missione in cui sono stati schierati il ​​lander Vikram e il rover Pragyan, ha completato con successo la sua missione di 14 giorni sulla Luna. Tuttavia, poiché la navicella spaziale è attualmente in modalità di riposo, è vulnerabile a essere colpita da questi micrometeoroidi.

Anche se non ci sono dettagli specifici sul potenziale danno o malfunzionamento che potrebbe verificarsi, il tempo rivelerà la reale portata del rischio affrontato dal rover e dal lander. Non è chiaro se si romperanno o subiranno altri problemi a causa di questi impatti di micrometeoroidi.

Il lander Vikram e il rover Pragyan hanno svolto un ruolo cruciale negli ambiziosi sforzi di esplorazione lunare dell'India. Il lander Vikram è stato progettato per portare il rover Pragyan sulla superficie della Luna e condurre vari esperimenti e osservazioni.

Per affrontare la minaccia dei micrometeoroidi, è essenziale che l’ISRO monitori attentamente la situazione e sviluppi strategie per mitigare eventuali danni potenziali. Queste strategie potrebbero comportare la regolazione delle impostazioni della modalità di riposo del veicolo spaziale e l’implementazione di misure protettive per proteggere il lander Vikram e il rover Pragyan dagli impatti dei micrometeoroidi.

Questa preoccupazione sollevata dall’ISRO sottolinea l’importanza di considerare tutti i potenziali rischi e le sfide che si presentano durante le missioni di esplorazione lunare. Identificando e affrontando questi rischi, le agenzie spaziali possono garantire il successo e la longevità dei loro veicoli spaziali sulla Luna.

Fonte:

– Funzionario ISRO (anonimo)

– India Oggi