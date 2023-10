Nuova teoria proposta per spiegare il lensing nell'ammasso di galassie Abell 3827

Una nuova teoria è stata proposta da un team di astrofisici per spiegare l'esclusivo fenomeno di lente osservato nell'ammasso di galassie Abell 3827. I ricercatori Joyce Lin, Richard Griffiths e Jenny Wagner suggeriscono che le proprietà di lente dell'ammasso possono essere comprese meglio considerando le sue caratteristiche tridimensionali.

Abell 3827 è un ammasso di galassie situato a circa 1.3 miliardi di anni luce dalla Terra. Studi precedenti avevano indicato che la parte visibile dell’ammasso costituisce solo il 10% della sua massa, mentre la massa rimanente si ritiene sia materia oscura. La disposizione delle galassie nell'ammasso provoca una lente gravitazionale, che crea un anello blu brillante attorno ai suoi bordi.

Il numero di immagini viste osservando Abell 3827 è stato argomento di dibattito tra gli astronomi, con stime che vanno da quattro a otto. La distorsione della luce emessa dalle stelle nelle galassie, causata dalla materia oscura invisibile e probabilmente correlata alla rotazione, rende difficile determinare il numero esatto di immagini.

La nuova teoria proposta dal gruppo di ricerca suggerisce che la lente di Abell 3827 non è sottile e piatta, come si pensava in precedenza, ma ha una morfologia tridimensionale. La lente del cluster è paragonata alla forma di una cialda, con spessori variabili in diverse parti. Questa caratteristica potrebbe spiegare perché l’ammasso appare allungato in alcune aree più che in altre.

Perché questa teoria sia valida, le galassie nell’ammasso devono trovarsi a distanze diverse dalla Terra. I ricercatori ritengono che tre delle quattro galassie maggiori di Abell 3827 siano approssimativamente equidistanti, mentre la quarta sia leggermente più vicina.

Questa nuova teoria contribuisce alla nostra comprensione della materia oscura e fornisce informazioni sulle proprietà di lente degli ammassi di galassie. Saranno necessarie ulteriori ricerche e osservazioni per confermare e perfezionare questi risultati.

Fonte: Avvisi mensili della Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800