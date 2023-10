Nuova fotocamera superconduttrice dotata di sensibilità senza precedenti

I ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti hanno sviluppato una innovativa fotocamera superconduttrice con uno straordinario livello di sensibilità. Questa fotocamera all'avanguardia, composta da 400,000 pixel, ha la capacità di rilevare singoli fotoni. Il design della fotocamera include una griglia di fili superconduttori che offrono resistenza zero finché un fotone non interagisce con uno o più fili, provocando la soppressione della superconduttività e generando un segnale. Analizzando le posizioni e le intensità di questi segnali, la fotocamera è in grado di generare immagini di alta qualità.

Ciò che distingue questa nuova fotocamera dalle iterazioni precedenti è il suo sostanziale aumento del numero di pixel. Con 400 volte più pixel, supera la risoluzione di qualsiasi altro dispositivo di questo tipo. Le versioni precedenti avevano una praticità limitata a causa del loro output di bassa qualità. Tuttavia, i ricercatori del NIST sono fiduciosi che questa architettura avanzata possa essere ampliata, aprendo la strada a telecamere superconduttrici di formato più grande in grado di rilevare un’ampia gamma dello spettro elettromagnetico.

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono vaste. Ad esempio, nel campo dell’astronomia, la fotocamera potrebbe essere determinante nell’imaging di galassie deboli o pianeti extrasolari. Inoltre, potrebbe essere utilizzato nella ricerca biomedica, consentendo agli scienziati di esaminare i tessuti umani utilizzando la luce del vicino infrarosso.

La svolta raggiunta dai ricercatori del NIST è il risultato di una soluzione innovativa a una sfida di lunga data. I precedenti tentativi di raffreddare individualmente centinaia di migliaia di fili superconduttori si sono rivelati poco pratici. Tuttavia, il team ha superato questo ostacolo disponendo i fili secondo uno schema a griglia, simile a un gioco di tris. Ciò ha permesso loro di combinare i segnali provenienti da più pixel su alcuni nanofili a temperatura ambiente.

In termini di sensibilità, la fotocamera ha capacità impressionanti. Può distinguere differenze nel tempo di arrivo del segnale fino a 50 trilionesimi di secondo e rilevare fino a 100,000 fotoni al secondo che colpiscono la griglia. Il ricercatore capo, Adam McCaughan, ha affermato che la tecnologia di lettura utilizzata nella fotocamera ha il potenziale per essere implementata su fotocamere ancora più grandi, raggiungendo forse decine o centinaia di milioni di pixel nel prossimo futuro.

Continuando la ricerca, il team mira a migliorare la sensibilità della fotocamera prototipo in modo che possa catturare ogni fotone in arrivo. Questo progresso consentirà alla fotocamera di esplorare le tecniche di imaging quantistico, che potrebbero rivoluzionare vari campi tra cui l’astronomia e l’imaging medico.

