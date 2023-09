Individuare l'attività vulcanica su Venere è cruciale per le prossime missioni, mostra una nuova ricerca

Una recente ricerca condotta da Ian Flynn e dal suo team presso l’Università di Pittsburgh fa luce su come potrebbero apparire i flussi di lava su Venere. Lo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets, mira a informare sulle prossime missioni su Venere della NASA e dell'Agenzia spaziale europea. Queste missioni hanno lo scopo di esaminare il pianeta alla ricerca di segni di nuovi flussi di lava, che potrebbero indicare recenti eruzioni vulcaniche.

Comprendere il vulcanismo su Venere è fondamentale per gli scienziati planetari a causa del suo potenziale impatto sulla superficie e sull'atmosfera del pianeta. Con le tre prossime missioni dedicate all'identificazione delle recenti eruzioni, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sul pianeta gemello della Terra.

Tuttavia, studiare il vulcanismo su Venere non è un compito facile. Le condizioni estreme del pianeta pongono sfide nel rilevamento e nello studio dei flussi di lava. L'elevata temperatura di Venere, pari a circa 850 gradi Fahrenheit, e le sue dure condizioni atmosferiche rendono difficile per le sonde orbitanti identificare l'attività vulcanica attiva.

Per superare queste sfide, il team di Flynn ha sviluppato un modello in grado di replicare le condizioni ambientali su Venere. Modificando un modello utilizzato sulla Terra, i ricercatori hanno adattato la gravità, la temperatura e le condizioni atmosferiche per adattarle a quelle di Venere. Le loro scoperte hanno rivelato che i flussi di lava su Venere viaggerebbero circa il 75% più lontano che sulla Terra, il che significa che i flussi di lava attivi potrebbero essere rilevati e studiati.

Il lavoro di Flynn è particolarmente significativo per l'imminente missione EnVision, una collaborazione tra la NASA e l'Agenzia spaziale europea. Previsto per il lancio all'inizio degli anni '2030, EnVision mira a esplorare Venere in profondità. Collaborando con il team scientifico della missione, Flynn contribuisce a calibrare gli strumenti della missione per rilevare accuratamente segni di vulcanismo su Venere.

Comprendendo come si comportano i flussi di lava su Venere, gli scienziati possono migliorare le capacità delle missioni future e garantire che le prove dell’attività vulcanica non vengano trascurate. La ricerca condotta da Flynn e dal suo team svolgerà un ruolo fondamentale nell'aprire la strada a una migliore comprensione dell'attività vulcanica di Venere.

