Gli astronomi sollevano preoccupazioni sul satellite BlueWalker3 e sulle future costellazioni

Gli astronomi mettono in guardia dalle potenziali interferenze causate dal satellite BlueWalker3 e da satelliti simili nell'orbita terrestre bassa. Il satellite, sviluppato da AST SpaceMobile, è diventato uno degli oggetti più luminosi nel cielo, superando anche alcune delle stelle più luminose della Via Lattea. AST SpaceMobile mira a creare una rete di torri cellulari orbitali per fornire connettività globale a banda larga.

Già preoccupati per le megacostellazioni satellitari come Starlink di SpaceX, che possono interferire con le osservazioni astronomiche a causa delle loro superfici lucenti, gli astronomi sono allarmati dall'implementazione di BlueWalker3 e dalle sue implicazioni per le costellazioni future. Il satellite BlueWalker3 è un precursore dei satelliti BlueBird di AST SpaceMobile, che sono ancora più grandi e luminosi dei satelliti Starlink.

Attualmente sono previste 18 costellazioni in tutto il mondo, per un totale di mezzo milione di satelliti previsti in lancio, un aumento di cento volte rispetto al numero attuale di satelliti. La proliferazione di questi satelliti ha suscitato preoccupazioni tra gli osservatori delle stelle poiché creano scie luminose e bagliori ambientali che possono ostacolare la ricerca astronomica e ostruire i deboli oggetti celesti.

Il recente studio sugli effetti del satellite BlueWalker3 ha raccolto osservazioni di astronomi dilettanti e professionisti di tutto il mondo. Ha rivelato che BlueWalker3 è luminoso quanto due delle stelle più luminose del cielo. Lo studio evidenzia la natura globale del problema, con un impatto visibile ovunque nel mondo.

In risposta alle preoccupazioni, AST SpaceMobile ha dichiarato che sta lavorando con gli astronomi per ridurre le interruzioni e ha sottolineato che la loro costellazione sarà composta da circa 90 satelliti, rispetto alle decine di migliaia pianificate da altre società. Tuttavia, i satelliti BlueBird sono molto più grandi e luminosi dei satelliti esistenti, il che li rende una delle principali preoccupazioni degli astronomi.

Attualmente non esistono normative in vigore per impedire il lancio di costellazioni di satelliti luminose e voluminose. Scienziati, sostenitori del cielo oscuro e gruppi per i diritti degli indigeni stanno sostenendo regolamenti per proteggere le osservazioni astronomiche e preservare il cielo notturno. Sebbene vengano compiuti sforzi per mitigare la luminosità dei satelliti, il ritmo dei lanci rimane rapido.

Fonte:

– Fonte immagine: Marco Langbroek/Delft Technical University

– Articolo di origine: [The New York Times] (nessun URL fornito)