La sonda solare Parker: battere i record e scoprire i segreti del sole

La Parker Solar Probe della NASA ha recentemente raggiunto due notevoli record nell'esplorazione spaziale. Alla fine di settembre è diventato l’oggetto costruito dall’uomo più veloce, raggiungendo una velocità di 635,266 chilometri orari mentre si avvicinava al Sole. Inoltre, è diventato il primo veicolo spaziale a passare attraverso un'espulsione di massa coronale (CME), catturando immagini che aiuteranno gli scienziati a comprendere il comportamento del Sole e a prevedere le tempeste solari.

Lanciata nell'agosto 2018, la Parker Solar Probe è in missione per studiare la corona del Sole, lo strato più esterno della sua atmosfera. Per raggiungere questo obiettivo, utilizza l'assistenza gravitazionale di Venere per avvicinarsi gradualmente al Sole. Il suo sorvolo finale di Venere è previsto per la fine del 2024, portandolo a soli 6.16 milioni di chilometri dalla superficie del Sole.

Il viaggio della sonda è stato rivoluzionario in più di un modo. Non solo ha battuto i record di velocità e distanza, ma ha anche fornito preziose informazioni scientifiche. Passando attraverso un'espulsione di massa coronale, la sonda solare Parker è riuscita a catturare immagini di una massiccia eruzione di plasma rilasciato dal Sole. Questi dati contribuiranno a una migliore comprensione del comportamento del Sole e aiuteranno gli scienziati a prevedere le tempeste solari che possono avere un impatto sulla Terra.

La sonda solare Parker è una meraviglia dell'ingegneria e una testimonianza dell'ingegno umano. La sua missione per scoprire i segreti del Sole sta aprendo la strada a una comprensione più profonda della nostra stella e del suo immenso potere. Con ogni traguardo raggiunto, la sonda ci avvicina a svelare i misteri del cosmo.

– Coronal Mass Ejection (CME): una massiccia eruzione di plasma dalla corona solare nello spazio.

