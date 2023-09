L'Osservatorio potenziato sul VLT dell'ESO si mostra promettente per la ricerca sugli esopianeti

Gli studi sugli esopianeti hanno fatto progressi significativi in ​​un breve periodo di tempo, con oltre 5,000 esopianeti confermati e altre migliaia in attesa di conferma. Con questa pletora di pianeti disponibili per lo studio, i ricercatori stanno ora spostando la loro attenzione dal rilevamento alla caratterizzazione, cercando in particolare segni di vita e attività biologica, noti come biofirme. Si prevede che questo cambiamento sarà facilitato dagli osservatori di prossima generazione come il telescopio spaziale James Webb della NASA e la missione PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) dell’ESA.

Sebbene molte strutture terrestri svolgano un ruolo cruciale nello studio degli esopianeti, tra cui l'Extremely Large Telescope (ELT), il Giant Magellan Telescope (GMT) e il Thirty Meter Telescope (TMT), anche gli osservatori esistenti possono essere aggiornati per svolgere ricerca vitale sugli esopianeti. Un recente articolo di un team internazionale di astronomi ha presentato i primi risultati dell'High-Resolution Imaging Spectrometer Experiment (HiRISE), un nuovo strumento installato sul Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO).

L’imaging diretto, un metodo per rilevare gli esopianeti immaginando la luce riflessa dalle loro atmosfere e superfici, sta diventando sempre più importante nella ricerca sugli esopianeti. Questa tecnica consente agli astronomi di analizzare la composizione chimica delle atmosfere degli esopianeti esaminando la luce riflessa utilizzando degli spettrometri. HiRISE è progettato per caratterizzare i pianeti giganti extrasolari nella banda H dell'infrarosso, consentendo la misurazione dell'assorbimento del vapore acqueo e di altri fenomeni atmosferici.

L'integrazione di HiRISE con il VLT espande le capacità di imaging dell'osservatorio, in particolare in termini di risoluzione spettrale. Con una risoluzione di 100,000, HiRISE offre una caratterizzazione spettrale più dettagliata e consente la misurazione di parametri dinamici come la velocità e la rotazione dell'orbita planetaria. Inoltre, l’aggiornamento degli strumenti e degli osservatori esistenti attraverso l’accoppiamento di fibre ottiche fornisce un’alternativa economicamente vantaggiosa alla costruzione di nuove strutture da zero.

Questo approccio minimizza i costi, riduce i ritardi ed evita controversie associate alla costruzione di nuove strutture. Utilizzando gli strumenti esistenti e abbinandoli a nuove tecnologie, gli astronomi possono accelerare la ricerca e sviluppare strumenti potenti che beneficiano di infrastrutture consolidate. Il successo di HiRISE dimostra il potenziale del potenziamento degli osservatori per migliorare la caratterizzazione degli esopianeti e approfondire la nostra comprensione della loro formazione ed evoluzione.

Fonte:

– “Lo spettrometro per immagini ad alta risoluzione aggiornato sul Very Large Telescope dell’ESO si dimostra promettente per la ricerca sugli esopianeti” – Universe Today

– Prestampa dell'articolo del Dr. Arthur Vigan et al. – Astronomia & Astrofisica (in attesa di pubblicazione).