Osservatori di prossima generazione e strutture migliorate per far avanzare la ricerca sugli esopianeti

Gli studi sugli esopianeti hanno fatto progressi significativi negli ultimi anni, con migliaia di esopianeti confermati e numerosi candidati in attesa di conferma. Mentre i ricercatori spostano la loro attenzione dal rilevamento alla caratterizzazione, la caccia a potenziali segni di vita e biofirme è in aumento. Si prevede che questo spostamento di attenzione sarà ulteriormente accelerato dagli osservatori di prossima generazione e dalle strutture potenziate.

Si prevede che il telescopio spaziale James Webb della NASA, il telescopio spaziale romano Nancy Grace e la missione PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) dell'ESA porteranno importanti progressi nella ricerca sugli esopianeti. Inoltre, osservatori terrestri come l’Extremely Large Telescope (ELT), il Giant Magellan Telescope (GMT) e il Thirty Meter Telescope (TMT) svolgeranno un ruolo vitale nella caratterizzazione degli esopianeti.

In un recente articolo, un team internazionale di astronomi ha esplorato il potenziale dell’aggiornamento degli osservatori esistenti per la ricerca sugli esopianeti. Hanno presentato i primi risultati luminosi dello strumento HiRISE (High-Resolution Imaging and Spectroscopy of Exoplanets) installato sul Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe.

L’imaging diretto, un metodo sempre più utilizzato per studiare gli esopianeti, consente agli astronomi di rilevare i pianeti immaginando la luce riflessa dalle loro atmosfere e superfici. Questo metodo consente l'esame della luce riflessa utilizzando spettrometri per determinare la composizione chimica delle atmosfere degli esopianeti.

Lo strumento HiRISE sul VLT è progettato per caratterizzare i pianeti giganti extrasolari (EGP) nella banda H dell'infrarosso. Combina l'imager SPHERE e lo spettrografo CRIRES aggiornato utilizzando fibre ottiche monomodali. Con una risoluzione di 100,000, HiRISE fornisce una caratterizzazione spettrale molto più dettagliata e consente misurazioni di parametri dinamici come la velocità orbitale e la rotazione.

Questo strumento aggiornato migliora le capacità di imaging del VLT, consentendo una migliore astrometria, stabilità temporale, aberrazioni ottiche e trasmissione. Insieme alla caratterizzazione atmosferica, queste misurazioni aiuteranno nello studio della formazione, composizione ed evoluzione dell'EGP.

In conclusione, sia gli osservatori di prossima generazione che le strutture potenziate sono destinati a rivoluzionare la ricerca sugli esopianeti consentendo la caratterizzazione e l’indagine dettagliata di questi mondi distanti.

Fonte:

– Dr. Arthur Vigan, Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia

– Osservatorio Europeo Australe (ESO)