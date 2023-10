La NASA collabora con l'ESA per sviluppare una fotocamera avanzata per la missione Artemis

I piani della NASA per un trionfale ritorno sulla Luna stanno guadagnando slancio, con una nuova fotocamera progettata appositamente per consentire agli astronauti di catturare immagini straordinarie nello spazio. La Handheld Universal Lunar Camera (HULC) è stata sviluppata in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) per la prossima missione Artemis III, prevista per dicembre 2025.

Per garantire prestazioni ottimali, la fotocamera sarà costruita riproponendo corpi macchina professionali standardizzati. Sarà dotato di obiettivi all'avanguardia e di una straordinaria sensibilità alla luce, che consentiranno agli astronauti di catturare immagini sia in condizioni di luce diretta che in condizioni di scarsa illuminazione. Adottando un design mirrorless, la fotocamera sfrutta le eccezionali capacità di scarsa illuminazione e la gamma dinamica presenti nelle migliori fotocamere mirrorless disponibili sul mercato.

Test recenti hanno dimostrato l'enorme potenziale della fotocamera, simulando le condizioni di illuminazione lunare in diversi ambienti come caverne buie e profonde e pianure polverose. Queste valutazioni hanno fornito ai ricercatori informazioni preziose per migliorarne ulteriormente le prestazioni.

La NASA ha apportato diverse modifiche per adattare la fotocamera consumer all'ambiente spaziale. È stata aggiunta una coperta termica per proteggere la fotocamera dal freddo estremo dello spazio, che può scendere fino a temperature fino a -328°F / -200°C. Questa coperta proteggerà anche la fotocamera dalla polvere lunare, nota per la sua natura abrasiva e potenziale per danneggiare l'attrezzatura. Inoltre, date le sfide poste dall’utilizzo dei pulsanti della fotocamera con guanti ingombranti, la NASA ha ridisegnato l’interfaccia, incorporando pulsanti più grandi e limitando il numero di opzioni per una maggiore facilità d’uso.

Una delle caratteristiche più importanti della fotocamera sono le sue capacità video avanzate. Gli astronauti registreranno le loro attività di esplorazione con il Field Book elettronico dell'ESA, consentendo agli istruttori di geologia di seguire e supportare l'equipaggio in tempo reale. Questo strumento migliora la collaborazione scientifica e la documentazione durante le escursioni geologiche.

Rispetto alle precedenti missioni Apollo, che utilizzavano fotocamere meccaniche Hasselblad con capacità limitate, la missione Artemis mira ad aumentare significativamente la quantità di contenuti visivi catturati. Per identificare gli obiettivi più adatti alla missione, il team ha esplorato attivamente le opzioni, inclusi obiettivi macro e paesaggistici.

Lo sviluppo della Handheld Universal Lunar Camera rappresenta un entusiasmante progresso nell'esplorazione spaziale, promettendo di fornire informazioni senza precedenti sulla superficie lunare. La collaborazione tra la NASA e l’ESA esemplifica lo sforzo internazionale volto ad ampliare i confini della conoscenza umana ed espandere la nostra comprensione dell’universo.

