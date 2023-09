L'esperimento ALICE misura con precisione la durata della vita degli ipertritoni

Un recente studio condotto dalla collaborazione ALICE presso il Large Hadron Collider (LHC) del CERN ha misurato la durata della vita di un ipertritone, un nucleo di trizio con un neutrone sostituito, con notevole precisione. Gli ipertritoni sono un tipo di ipernucleo che contiene un iperone Lambda e sono stati al centro di ricerche approfondite sin dalla loro scoperta negli anni '1950.

La collaborazione ALICE, un gruppo di ricerca che studia le collisioni nucleari, ha utilizzato l'LHC per raccogliere dati sugli ipertritoni e antiipertritoni che decadono in (anti)3He e in un pione carico nel 2018. Utilizzando tecniche computazionali avanzate, i ricercatori sono stati in grado di analizzare i dati e misurare la vita dell'ipertritone e l'energia di separazione della particella Lambda.

Queste misurazioni precise sono vitali per comprendere le proprietà degli ipertritoni e affinare la nostra comprensione delle interazioni dei nucleoni Λ, che svolgono un ruolo nelle proprietà delle stelle di neutroni. Inoltre, le misurazioni forniscono informazioni sulla struttura degli ipertritoni, in particolare sul loro livello di legame.

I risultati di questo studio sono coerenti con un ipertritone debolmente legato, che aiuta a limitare i modelli di interazione iperone-nucleone. Le misurazioni della collaborazione ALICE aggiungono informazioni preziose al campo della fisica ipernucleare e aprono la strada a ulteriori esplorazioni di questi complessi nucleari unici.

Fonte:

- Physical Review Letters: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301