Un nuovo gusto di base: la risposta della lingua al cloruro di ammonio

Gli scienziati del Dornsife College of Letters, Arts and Sciences della USC hanno scoperto un potenziale sesto gusto base. In uno studio pubblicato su Nature Communications, i ricercatori hanno scoperto che la lingua risponde al cloruro di ammonio, un componente presente in alcune caramelle, attraverso lo stesso recettore proteico che segnala il gusto acido. Il recettore proteico, noto come OTOP1, è responsabile del rilevamento del gusto acido attraverso i canali degli ioni idrogeno. Tuttavia, lo studio ha rivelato che OTOP1 risponde in particolare anche al cloruro di ammonio.

Il team ha condotto esperimenti utilizzando cellule umane e varie specie animali e ha scoperto che la capacità di rilevare l'ammonio attraverso il canale OTOP1 è conservata in tutte le specie. Nello specifico, i topi con una proteina OTOP1 funzionale hanno evitato l’acqua contenente cloruro di ammonio, mentre quelli senza la proteina non hanno mostrato una risposta comportamentale. Ciò suggerisce che la capacità di rilevare l’ammonio potrebbe essersi evoluta come meccanismo del gusto per evitare l’ingestione di sostanze nocive o sgradevoli.

Lo studio getta nuova luce sulla nostra comprensione del gusto e sul suo significato evolutivo. Conferma l’esistenza di un sesto gusto fondamentale ed evidenzia la potenziale importanza dei meccanismi del gusto per la sopravvivenza. Il cloruro di ammonio, presente nei prodotti di scarto e in alcune sostanze biologiche, è alquanto tossico, il che rende vantaggioso per gli organismi essere in grado di rilevarlo ed evitarlo.

Mentre la ricerca è nelle sue fasi iniziali, questa scoperta apre nuove strade di studio nel campo della percezione del gusto. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’entità delle differenze tra le specie nella sensibilità all’ammonio e il significato ecologico di queste variazioni.

Fonte:

– USC (Università della California del Sud)