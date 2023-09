Stampa di oggetti metallici su scala nanometrica utilizzando una nuova tecnica di produzione additiva

Gli scienziati del Caltech hanno sviluppato una nuova tecnica di produzione additiva (AM) per la stampa di oggetti metallici su scala nanometrica. La tecnica basata sull’infusione di idrogel consente di stampare oggetti piccoli fino a 150 nanometri, paragonabili alle dimensioni di un virus influenzale. Il processo prevede la creazione di un “cocktail” di idrogel fotosensibile che viene indurito selettivamente utilizzando un laser per formare un’impalcatura 3D. L'impalcatura viene quindi infusa con una soluzione contenente ioni di nichel, cotta per bruciare l'idrogel e trattata chimicamente per rimuovere gli atomi di ossigeno, ottenendo oggetti metallici con complesse strutture su scala nanometrica.

Ciò che rende unici questi oggetti metallici su scala nanometrica è la presenza di difetti e irregolarità nella loro microstruttura. Normalmente, tali difetti indebolirebbero una parte metallica su scala più ampia. Tuttavia, nel caso di questi oggetti su scala nanometrica, i difetti li rafforzano. La presenza di difetti impedisce alla rottura di propagarsi da un bordo grano all'altro, distribuendo la distorsione in modo più uniforme in tutto il materiale e prevenendo rotture improvvise.

Questa nuova tecnica apre la possibilità di creare un’ampia gamma di componenti utili su scala nanometrica, inclusi catalizzatori, elettrodi di stoccaggio e parti essenziali per sensori, microrobot e scambiatori di calore. Si tratta di una delle prime dimostrazioni di stampa 3D di strutture metalliche su scala nanometrica.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Caltech Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang e Julia R. Greer, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nano Letters.

Fonte:

– Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang et al. Creazione di molti componenti utili, come catalizzatori per l’idrogeno, elettrodi di stoccaggio per ammoniaca priva di carbonio e altri prodotti chimici, e parti essenziali di dispositivi come sensori, microrobot e scambiatori di calore. Nanolettere. DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02309