I ricercatori sviluppano un metodo elettrico per modificare il flusso di elettroni nei materiali quantistici

Un team di ricercatori della Penn State ha fatto un passo avanti significativo nei materiali quantistici sviluppando un nuovo metodo elettrico per cambiare la direzione del flusso di elettroni. Il loro metodo, che è stato dimostrato in materiali che mostrano l’effetto Hall anomalo quantistico (QAH), potrebbe avere implicazioni per lo sviluppo di dispositivi elettronici e computer quantistici di prossima generazione.

L’effetto QAH è particolarmente promettente perché consente il flusso di elettroni lungo i bordi dei materiali senza alcuna perdita di energia. Questo flusso senza dissipazione, noto anche come corrente di bordo chirale, elimina la retrodiffusione e vanta una resistenza Hall quantizzata e una resistenza longitudinale pari a zero.

In questo studio, i ricercatori hanno progettato un isolante QAH con proprietà specifiche che ottimizzano il flusso di elettroni. Hanno applicato un impulso di corrente di 5 millisecondi all'isolante, provocando un cambiamento nel magnetismo interno del materiale e successivamente cambiando la direzione del flusso di elettroni. Questa capacità di cambiare direzione è cruciale per massimizzare il transito, l’archiviazione e il recupero delle informazioni nelle tecnologie quantistiche.

Il metodo precedente per alterare la direzione del flusso di elettroni si basava su magneti esterni, ma questo approccio non era ideale per piccoli dispositivi elettronici come gli smartphone. I ricercatori hanno scoperto un metodo elettronico conveniente che non richiede magneti ingombranti. Aumentando la densità della corrente applicata e restringendo i dispositivi isolanti QAH, hanno raggiunto una densità di corrente molto elevata, cambiando efficacemente la direzione della magnetizzazione e la direzione del trasporto degli elettroni.

I ricercatori confrontano questo cambiamento dal controllo magnetico a quello elettrico nei materiali quantistici con la transizione nella memoria convenzionale dai vecchi metodi magnetici ai più nuovi metodi elettronici. Hanno inoltre fornito un’interpretazione teorica del loro metodo e prove pratiche a sostegno delle loro scoperte.

Il team sta attualmente lavorando su come mettere in pausa gli elettroni mentre avanzano per accendere e spegnere efficacemente il sistema. Stanno anche studiando metodi per dimostrare l'effetto QAH a temperature più elevate.

Questa ricerca è promettente per lo sviluppo di dispositivi elettronici più avanzati e la realizzazione del potenziale dell'informatica quantistica.

