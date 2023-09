Un nuovo strumento chimico per indagare sulla duplice natura della formaldeide

L'Università di Leicester ha sviluppato una nuova libreria di composti che mirano a rivelare la natura multiforme della formaldeide. La formaldeide è una sostanza chimica nota per essere cancerogena e tossica ad alte dosi, ma si ritiene che svolga anche un ruolo importante nella nostra biologia. I composti, dettagliati in uno studio pubblicato sulla rivista Chemical Science, consentono agli scienziati di studiare la formaldeide in modo più efficace, poiché si è rivelata troppo volatile e reattiva per essere studiata con facilità.

La formaldeide è presente in tutti gli esseri viventi e ha vari usi, come colla e agente sterilizzante. È presente in natura e prodotto all'interno delle nostre stesse cellule. Nonostante la sua potenziale tossicità, esistono prove sempre più evidenti che la formaldeide svolge un ruolo cruciale nella nostra biologia. Comprendere le sue qualità tossiche e cancerogene potrebbe aiutare gli scienziati a trovare modi per prevenirne o curarne gli effetti.

Per studiare l'impatto della formaldeide sulle cellule, l'Università di Leicester, in collaborazione con l'Università di Oxford, ha sviluppato una nuova libreria di composti progettati per rilasciare formaldeide in modo controllato. Ispirati ai composti utilizzati nell'industria cosmetica che rilasciano lentamente bassi livelli di formaldeide, questi composti consentono una misurazione più precisa degli effetti della formaldeide.

Il dottor Richard Hopkinson dell'Istituto di biologia strutturale e chimica dell'Università di Leicester spiega che la sfida sta nel fornire formaldeide in modo quantificabile e controllabile a causa della sua elevata reattività e volatilità. Questo nuovo strumento chimico fornisce una soluzione a questo problema.

La formaldeide è collegata a vari tipi di cancro, in particolare al cancro al naso e alla gola causati dall’inalazione. Tuttavia, prove emergenti suggeriscono anche che la formaldeide svolge un ruolo nel nostro metabolismo e potrebbe essere un nutriente importante piuttosto che una semplice tossina. Svelando le esatte funzioni della formaldeide nelle cellule, i ricercatori sperano di rispondere a domande importanti sul suo ruolo nelle malattie.

Saranno necessarie ulteriori ricerche e indagini per comprendere appieno la duplice natura della formaldeide e le sue implicazioni per la salute umana. I nuovi composti chimici sviluppati dall'Università di Leicester forniscono uno strumento prezioso per studiare questa complessa sostanza chimica.

Fonte: Università di Leicester – Scienze chimiche (DOI: 10.1039/D3SC02867D)