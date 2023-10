Collisioni di stelle di neutroni: una minaccia cosmica o una preoccupazione esagerata?

Gli scienziati hanno recentemente condotto una ricerca per determinare i potenziali effetti di una collisione di stelle di neutroni vicino alla Terra. Anche se lo studio suggerisce che tali collisioni, note come kilonova, potrebbero avere conseguenze catastrofiche per l’umanità, non c’è ancora bisogno di farsi prendere dal panico. Approfondiamo i dettagli.

Le collisioni tra stelle di neutroni sono considerate gli eventi più violenti e potenti dell'universo conosciuto. Queste collisioni generano esplosioni di raggi gamma e raggi cosmici, producendo anche elementi più pesanti del piombo, come oro e platino. Inoltre, inviano onde gravitazionali che si increspano nello spazio, che possono essere rilevate sulla Terra.

Il leader del team dello studio, Haille Perkins, e i suoi colleghi hanno scoperto che se si verificasse una fusione di stelle di neutroni entro circa 36 anni luce dalla Terra, la radiazione risultante potrebbe potenzialmente portare a un evento a livello di estinzione. I raggi gamma emessi dalla fusione potrebbero distruggere lo strato di ozono della Terra, esponendo il pianeta a dosi letali di radiazioni ultraviolette provenienti dal sole.

Tuttavia, prima di giungere alle conclusioni, è importante notare che gli effetti letali delle collisioni tra stelle di neutroni hanno una portata relativamente ristretta. L'esposizione diretta ai raggi gamma richiede un “colpo diretto” da parte di un getto emesso dalla collisione. Inoltre, l’impatto dannoso del bozzolo di raggi gamma, che colpisce lo strato di ozono, si estende ad un raggio di soli 13 anni luce circa.

Oltre ai raggi gamma, ci sono anche emissioni di raggi X chiamate bagliore residuo dei raggi X, che potrebbero potenzialmente ionizzare lo strato di ozono. Tuttavia, affinché ciò possa rappresentare un rischio significativo, la Terra dovrebbe trovarsi a una distanza di circa 16.3 anni luce dal bagliore residuo.

Il fattore più pericoloso identificato nello studio sono le particelle cariche altamente energetiche, note come raggi cosmici, che si diffondono lontano dalla collisione in una bolla in espansione. Se questi raggi cosmici dovessero colpire la Terra, distruggerebbero lo strato di ozono, lasciando il pianeta vulnerabile alle radiazioni ultraviolette per migliaia di anni.

Nonostante queste potenziali minacce, le fusioni di stelle di neutroni sono eventi estremamente rari. Perkins sottolinea che altri eventi come i brillamenti solari, gli impatti di asteroidi e le esplosioni di supernova sono più comuni e rappresentano un rischio maggiore per la Terra. In effetti, finora gli scienziati hanno trovato solo un potenziale sistema progenitore di kilonova nella Via Lattea.

Sebbene la ricerca evidenzi i potenziali pericoli delle collisioni di stelle di neutroni, è fondamentale ricordare che la distanza specifica di sicurezza e i componenti più pericolosi sono ancora incerti. Quindi, per ora, non c’è bisogno di perdere il sonno pensando alla possibilità che una collisione di stelle di neutroni metta fine alla vita sulla Terra.

FAQ

D: Cosa sono le collisioni tra stelle di neutroni?

R: Le collisioni tra stelle di neutroni si verificano quando due resti collassati incredibilmente densi di stelle morte, note come stelle di neutroni, si fondono insieme.

D: Cosa sono le kilonova?

R: I Kilonova sono i potenti eventi che risultano dalle collisioni di stelle di neutroni. Producono esplosioni di raggi gamma, raggi cosmici e onde gravitazionali.

D: Che impatto potrebbe avere sulla Terra la collisione di una stella di neutroni?

R: A seconda della vicinanza della collisione, la fusione di stelle di neutroni potrebbe potenzialmente portare alla distruzione dello strato di ozono terrestre, esponendo il pianeta a dosi letali di radiazioni ultraviolette. Inoltre, i raggi cosmici emessi dalla collisione potrebbero eliminare lo strato di ozono, lasciando il pianeta vulnerabile alle radiazioni ultraviolette per un lungo periodo.

D: Dovremmo preoccuparci della possibilità di una collisione tra stelle di neutroni?

R: Le collisioni tra stelle di neutroni sono eventi estremamente rari e la probabilità che si verifichino in prossimità della Terra è minima. Altri fenomeni, come i brillamenti solari, gli impatti di asteroidi e le esplosioni di supernova, rappresentano un rischio maggiore per il nostro pianeta.