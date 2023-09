La sonda solare Parker della NASA scopre la polvere spaziale proveniente dalla formazione del sistema solare

La Parker Solar Probe della NASA, la prima missione in assoluto ad esplorare la corona del Sole, ha fatto una scoperta incredibile. La sonda ha incontrato polvere spaziale che si ritiene sia residuo della formazione del nostro sistema solare. Questa straordinaria scoperta è avvenuta durante il viaggio della sonda attraverso una delle più intense espulsioni di massa coronale mai osservate.

Un'espulsione di massa coronale è una potente eruzione di plasma e campo magnetico originato dal Sole. Come risultato di questo evento esplosivo, la polvere fu spinta a circa sei milioni di miglia dal Sole. Tuttavia, la polvere interplanetaria presente nel nostro sistema solare ha rapidamente ricostituito l’area evacuata.

La NASA ha condiviso la notizia sui social media, esprimendo entusiasmo per un'altra prima volta realizzata dalla Parker Solar Probe. L'incontro della sonda con la polvere spaziale fornisce preziose informazioni sulle interazioni tra l'energia del Sole e le particelle di polvere vicine rimaste da comete e asteroidi.

La polvere dispersa presenta un debole bagliore noto come “luce zodiacale”, visibile prima dell’alba o dopo il tramonto. La luminosità delle immagini catturate doveva essere regolata per tenere conto delle proprietà riflettenti delle particelle di polvere. Questa scoperta è cruciale per far avanzare le previsioni meteorologiche spaziali e migliorare la nostra comprensione di come la polvere interplanetaria influisce sulle esplosioni solari.

Andando avanti, si prevede che la sonda solare Parker raccoglierà ulteriori dati non appena il Sole raggiungerà il suo massimo solare, una fase caratterizzata da una maggiore attività solare. Questi dati aiuteranno la NASA a comprendere gli effetti dell'attività del Sole sull'ambiente terrestre.

Questa straordinaria scoperta mette in luce il lavoro rivoluzionario svolto dalla Parker Solar Probe mentre svela i misteri della nostra stella più vicina.

