Una capsula della NASA che trasporta campioni di asteroidi atterra nel deserto dello Utah, gli scienziati del Queensland raccolgono dati

Nove scienziati del Queensland svolgeranno un ruolo significativo nello studio di una capsula della NASA contenente campioni di un asteroide di 4.5 miliardi di anni, che è destinato a schiantarsi nel deserto dello Utah. La capsula, parte della missione OSIRIS-REx della NASA, contiene circa 250 grammi di roccia raccolta dall'asteroide vicino alla Terra Bennu nel 2020. Questo segna la prima volta che gli Stati Uniti raccolgono un campione da un asteroide, mentre il Giappone aveva precedentemente condotto studi simili. missioni nel 2018 e nel 2010. Il campione raccolto fornirà preziose informazioni sulla formazione della Terra e del sistema solare.

Gli scienziati del Queensland raccoglieranno dati dalla discesa della capsula mentre rientra nell'atmosfera terrestre ad una velocità di 12 chilometri al secondo, raggiungendo una temperatura superficiale fino a 3,000 gradi Celsius. Questi dati saranno cruciali per migliorare la progettazione dei futuri veicoli spaziali, con particolare attenzione alla riduzione del peso delle capsule. Gli scienziati esprimono entusiasmo e nervosismo per la missione, poiché presenta varie sfide, come il rientro alla luce del giorno.

L'ingegnere Jeremy Moran, uno degli scienziati coinvolti nel monitoraggio della capsula, descrive lavorare con la NASA come un sogno diventato realtà. Ritiene che l’acquisizione di dati reali dal processo di rientro sia essenziale, poiché tali missioni si verificano solo una volta ogni dieci anni. Gli scienziati del Queensland utilizzeranno apparecchiature scientifiche a bordo degli aerei, acquisendo dati preziosi dalla discesa della capsula.

Oltre agli scienziati del Queensland, prenderanno parte alla missione anche ricercatori di varie organizzazioni, tra cui la Japan Aerospace Exploration Agency, l'Università di Stoccarda e l'Università del Queensland. Questo sforzo di collaborazione mira ad approfondire la nostra comprensione del sistema solare e a far avanzare la progettazione dei veicoli spaziali.

