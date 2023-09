L'astronauta Frank Rubio batte il record per il viaggio spaziale più lungo di un americano

L'astronauta Frank Rubio, originario di Miami, è destinato a raggiungere un traguardo importante diventando l'astronauta americano con il viaggio spaziale più lungo della storia. Dopo essersi diplomato al programma astronauta della NASA nel 2019, Rubio ha intrapreso il suo primo viaggio nello spazio il 21 settembre 2022. A partire da giovedì, avrà trascorso ben 371 giorni nello spazio, superando il precedente record di 355 giorni detenuto da Mark Vande Hei . La spedizione di Rubio è stata un mix di sfide e soddisfazioni, con momenti emozionanti e grandi traguardi professionali.

In un'intervista dalla Stazione Spaziale Internazionale, Rubio ha espresso la sua gratitudine per aver rappresentato il suo ufficio e il suo team in questa monumentale missione. Ha riconosciuto la difficoltà del viaggio, ma ha anche sottolineato la realizzazione e l'onore che gli ha portato. L'aspettativa originale di Rubio era per una missione di sei mesi, ma a causa di una perdita di liquido refrigerante nella navicella spaziale su cui si trovava a bordo, un normale ritorno sulla Terra divenne impossibile. Di conseguenza, l'agenzia spaziale russa ha inviato una navicella spaziale senza equipaggio per recuperare Rubio e i due cosmonauti con cui condivide la stazione spaziale.

Nel corso della missione, Rubio ha utilizzato vari meccanismi di coping, tra cui rimanere positivo, rimanere in contatto con i propri cari a casa e fare affidamento sul supporto della sua squadra. Nonostante le sfide affrontate, Rubio crede che una volta che ti impegni in una missione e ti sottoponi a due intensi anni di formazione, il senso del dovere e della responsabilità prende il sopravvento.

Prima di diventare astronauta, Rubio ha prestato servizio come tenente colonnello nell'esercito degli Stati Uniti e ha acquisito una preziosa esperienza come soldato e pilota da combattimento. Inoltre, ha conseguito un dottorato in medicina ed è certificato come medico di famiglia e chirurgo di volo.

Guardando avanti al suo ritorno sulla Terra, Rubio ha riconosciuto che ci sarebbe voluto del tempo prima che il suo corpo si riadattasse alla gravità. Potrebbero volerci dai due ai sei mesi per riacquistare la normale mobilità e sopportare il peso comodamente.

I momenti più attesi di Rubio al suo ritorno ruotano attorno al ricongiungimento con la sua famiglia, al godersi la tranquillità del suo cortile e all'assaporare un'insalata fresca. Il suo straordinario viaggio funge da ispirazione per i futuri viaggiatori spaziali e mette in luce la dedizione e i sacrifici compiuti dagli astronauti per il progresso della scienza e dell'esplorazione.

Fonte:

– Nasa

- NATIONAL PUBLIC RADIO, RADIO PUBBLICA