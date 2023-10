Nuove scoperte svelano un mistero lungo decenni: il colpevole dietro la morte dei pini

I pini della provincia del Capo Occidentale in Sud Africa soffrono da oltre quattro decenni di una misteriosa malattia radicale. Inizialmente, i ricercatori hanno puntato il dito contro la Phytophthora cinnamomi che infetta le radici, un agente patogeno noto per causare danni a innumerevoli specie di piante. Tuttavia, ulteriori indagini hanno rivelato che il vero colpevole era il fungo Leptographium serpens, trasportato da insetti e non conosciuto in precedenza in Sud Africa.

Nonostante i dubbi sulla capacità di L. serpens di causare la malattia, i ricercatori hanno continuato la loro ricerca di risposte. Conservando campioni degli alberi colpiti dagli anni '1980, speravano che i progressi tecnologici un giorno avrebbero fornito una svolta. Quel giorno arrivò nel 2023 quando la tecnologia di sequenziamento del DNA permise ai micologi molecolari di identificare il vero colpevole dietro la morte dei pini: Rhizina undulata.

R. undulata, noto anche come “fungo del caffè”, è noto per causare malattie e morte degli alberi in Europa. È interessante notare che questo fungo viene attivato dal calore intenso, come gli incendi accesi dai campeggiatori che preparano il caffè in una foresta. In Sud Africa, la R. undulata si trova comunemente dopo gli incendi boschivi o quando gli alberi vengono abbattuti dalle piantagioni.

Il fattore scatenante che ha attivato la R. undulata nelle piantagioni del Capo Occidentale rimane un mistero. Tuttavia, i ricercatori ipotizzano che il terreno sabbioso e acido in cui sono stati piantati gli alberi possa aver avuto un ruolo. È stato dimostrato che il terreno acido promuove la crescita di R. undulata in ambienti di laboratorio. Anche il calore irradiato dalle rocce di quarzo della regione potrebbe aver attivato il fungo.

Identificare R. undulata come il vero colpevole non solo risolve un mistero decennale, ma fornisce anche dati preziosi per comprendere la biologia del fungo. Questa conoscenza potrebbe portare a migliori strategie di controllo in futuro, in particolare in altre piantagioni di pino in Sud Africa.

Questo studio sottolinea l’importanza dell’indagine scientifica del paziente e del continuo sviluppo di tecniche avanzate. Evidenzia inoltre la necessità di preservare diverse culture fungine per periodi prolungati, poiché possono contenere informazioni preziose e contribuire allo studio dei microbi oltre le tradizionali descrizioni delle specie.

FAQ:

D: Cosa ha causato la morte dei pini nella provincia del Capo Occidentale in Sud Africa?

R: Una misteriosa malattia radicale ha causato la morte dei pini.

D: Inizialmente si credeva che fosse la causa della malattia?

R: Inizialmente si sospettava che la Phytophthora cinnamomi infettasse le radici.

D: Chi è stato infine identificato come il vero colpevole?

R: Il vero colpevole è stato identificato nel fungo Rhizina undulata.

D: Cosa ha innescato il fungo nelle piantagioni del Capo Occidentale?

R: L’esatto fattore scatenante rimane sconosciuto, ma il terreno acido e/o il calore delle rocce di quarzo sono potenziali fattori.

D: In che modo questa scoperta aiuterà in futuro?

R: Comprendere la biologia della Rhizina undulata può portare a migliori strategie di controllo per epidemie simili nelle piantagioni di pino.