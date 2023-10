Gli scienziati scoprono un potenziale lago di fango su Marte

Gli scienziati hanno trovato prove di quello che credono fosse un tempo un lago di fango su Marte, che potrebbe fornire preziosi indizi nella ricerca di segni di vita passata sul pianeta. Lo studio si è concentrato su Hydraotes Chaos, una regione di terreno caotico su Marte costituita da montagne, crateri e valli. I ricercatori hanno analizzato le immagini scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA e hanno identificato un’area pianeggiante all’interno di Hydraotes Chaos che mostrava segni di sedimenti e fango che ribollivano da sotto la superficie.

Lo studio suggerisce che circa 3.4 miliardi di anni fa, un sistema di falde acquifere nell’Hydraotes Chaos crollò, provocando massicce inondazioni che depositarono grandi quantità di sedimenti sulla superficie. Questo sedimento, se esaminato da vicino, potrebbe potenzialmente contenere tracce biologiche della vita passata su Marte. I ricercatori ritengono che i sedimenti nel lago di fango si siano formati circa 1.1 miliardi di anni fa, ben dopo che le acque sotterranee di Marte erano probabilmente scomparse e il pianeta era diventato inospitale.

In futuro, gli scienziati sperano di indagare ulteriormente sull’antico lago di fango per determinare quando Marte potrebbe essere stato abitabile e potenzialmente ospitare la vita. L'Ames Research Center della NASA sta sviluppando uno strumento chiamato EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), che potrebbe essere utilizzato per testare le rocce alla ricerca di biomarcatori, in particolare lipidi. Ci sono considerazioni per portare EXCALIBR in una futura missione della NASA sulla Luna o su Marte, con Hydraotes Chaos che potrebbe essere un potenziale sito di atterraggio per questo strumento.

Questa ricerca getta nuova luce sulla possibilità che Marte ospitasse la vita e sottolinea l’importanza di ulteriori esplorazioni e analisi del terreno marziano. Offre prospettive entusiasmanti per missioni future che cercano di scoprire i misteri di Marte e potenziali segni di vita passata.

