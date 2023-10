La luminosità del satellite Bluewalker 3 solleva preoccupazioni tra gli astronomi

Un satellite lanciato di recente chiamato Bluewalker 3 sta ora eclissando quasi tutte le stelle del cielo notturno, causando allarme tra gli astronomi. La luminosità di questo satellite, insieme al numero crescente di satelliti simili che verranno lanciati in futuro, potrebbero avere effetti irreversibili sullo studio del cosmo.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, un gruppo di astronomi ha scoperto che Bluewalker 3 è più luminoso di qualsiasi corpo celeste nel cielo notturno, ad eccezione di sette stelle, la Luna, Giove e Venere. Gli autori dello studio hanno osservato Bluewalker 3 per 130 giorni e hanno concluso che costellazioni di satelliti luminosi e artificiali nell'orbita terrestre bassa potrebbero ostacolare la ricerca astronomica.

Bluewalker 3 è stato lanciato nel settembre dello scorso anno da AST SpaceMobile, una società di telecomunicazioni che mira a fornire connettività 5G senza la necessità di una torre cellulare. Tuttavia, la luminosità del satellite supera il livello raccomandato fissato dall'Unione Astronomica Internazionale, il che solleva preoccupazioni tra gli astronomi.

Uno dei coautori dello studio, Siegfried Eggl, ha commentato la tendenza verso satelliti commerciali più grandi e luminosi, sottolineando la necessità di regolamentazioni poiché sempre più aziende pianificano di lanciare flotte simili. AST SpaceMobile ha dichiarato che sta lavorando con la NASA e gruppi di astronomia per affrontare le preoccupazioni sollevate nello studio.

Il problema delle interferenze satellitari non è nuovo. A marzo, gli scienziati hanno messo in guardia sui potenziali disagi causati dalle flotte di satelliti come Starlink di SpaceX, chiedendo norme per proteggere lo studio dei cieli. Questa preoccupazione risale al 2019, quando gli scienziati evidenziarono per la prima volta la possibilità che le costellazioni di satelliti oscurassero le stelle.

Gli autori dello studio devono ancora rispondere alle richieste di commento sulla questione. Poiché il numero di satelliti in orbita continua ad aumentare, resta fondamentale trovare un equilibrio tra i progressi tecnologici e preservare la nostra capacità di esplorare e comprendere l’universo.

Fonte:

- Natura

– Interno