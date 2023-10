Il nuovo sistema di intelligenza artificiale può rilevare e classificare le supernovae

By

Un nuovo sistema di intelligenza artificiale, noto come Bright Transient Survey Bot (BTSbot), è stato sviluppato da ricercatori della Northwestern University e di altre istituzioni. Questo sistema di intelligenza artificiale è in grado di rilevare e classificare autonomamente le supernovae, uno dei fenomeni astronomici più affascinanti.

Tradizionalmente, la ricerca di supernovae è stata un compito ad alta intensità di lavoro che prevedeva la ricerca manuale in vasti database. Negli ultimi sei anni, gli esseri umani hanno trascorso oltre 2,000 ore a controllare i dati raccolti da cacciatori di supernove specializzati. Questo processo dispendioso in termini di tempo potrebbe essere utilizzato in modo più produttivo.

BTSbot è progettato per esplorare enormi database e identificare punti luminosi che rappresentano supernove. È in grado di analizzare i dati raccolti dalla Zwicky Transient Facility (ZTF) e da altri cacciatori di supernove in tempo reale.

Quando BTSbot rileva una potenziale supernova, cerca di confermarne l’esistenza e raccoglie ulteriori dati con l’aiuto di programmi automatizzati, come il telescopio robotico SED Machine presso l’Osservatorio Palomar. I dati raccolti vengono poi passati a un altro programma chiamato SNIascore, specializzato nel determinare il tipo di supernova sulla base dell'analisi spettrale.

La collaborazione tra BTSbot, SED Machine e SNIascore ha portato alla determinazione con successo che una supernova, nota come SN2023tyk, era una supernova di tipo Ia. Questo tipo si verifica quando un partner binario esplode completamente. I ricercatori sono rimasti soddisfatti della precisione e della velocità del lavoro di BTSbot.

Anche se siamo ancora agli inizi per l’astronomia automatizzata assistita dall’intelligenza artificiale, il potenziale impatto è promettente. La possibilità di far risparmiare una notevole quantità di tempo agli studenti e ai professori coinvolti nella ricerca sulle supernova è un obiettivo meritevole. Man mano che BTSbot diventa sempre più integrato nella comunità astronomica, c’è grande attesa per le scoperte che potrebbe fare con un maggiore inserimento di dati.

