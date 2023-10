Come il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA aiuta a localizzare la navicella spaziale lunare precipitata

Il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), lanciato dalla NASA nel 2009, è stato determinante nella raccolta di dati preziosi sulla topografia, la mineralogia e le risorse idriche della Luna. Dotato di una serie di fotocamere, tra cui due fotocamere ad angolo stretto e una fotocamera grandangolare, l'LRO cattura ogni mese la maggior parte della superficie lunare. I dati delle Narrow Angle Cameras sono cruciali per individuare piccoli cambiamenti nel paesaggio lunare nel tempo, poiché ogni pixel corrisponde a circa 50 centimetri.

Queste immagini ad alta risoluzione non solo vengono utilizzate da scienziati professionisti, ma vengono anche rese disponibili al pubblico ogni 90 giorni. Migliaia di utenti unici accedono alle osservazioni ogni mese. Questa accessibilità ha consentito agli appassionati di spazio, come Shanmuga Subramanian, un ingegnere meccanico di Chennai, in India, di utilizzare i dati per le proprie indagini. Nel 2019, Subramanian ha utilizzato le immagini LRO per cercare il luogo dell'incidente del lander indiano Vikram, che faceva parte della missione Chandrayaan-2. L'esame meticoloso di Subramanian ha dato i suoi frutti e ha scoperto un pixel luminoso in un'immagine post-incidente che era assente nelle immagini precedenti. Questa scoperta ha portato alla conferma del luogo dell'incidente di Vikram.

Le immagini dell'LRO hanno rivelato anche i luoghi dello schianto di altri veicoli spaziali lunari. Dopo che il lander israeliano Beresheet ha perso il contatto con il controllo della missione, le immagini LRO hanno catturato il luogo dell'impatto, mostrando che il lander aveva colpito il bordo di un piccolo cratere durante un duro atterraggio. Allo stesso modo, gli incidenti del lander giapponese Hakuto-R Mission 1 e della navicella spaziale russa Luna-25 sono stati identificati utilizzando i dati LRO.

Il Lunar Reconnaissance Orbiter si è rivelato uno strumento essenziale per localizzare un veicolo spaziale lunare precipitato. Le sue immagini ad alta risoluzione e il rilascio regolare di dati hanno permesso agli scienziati e agli appassionati di spazio di analizzare e individuare i luoghi degli incidenti sulla Luna. L'LRO continua a fornire preziose informazioni sulla superficie lunare e a migliorare la nostra comprensione delle missioni lunari.

Fonte:

– Articolo: Il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA aiuta a trovare la navicella spaziale perduta sulla Luna, mostra una distesa bipolare, di Eric Hand, Eos, 24 settembre 2021.