Una nuova prospettiva su una reazione nucleare ben nota: fase di burn-in più lenta della combustione dell'idrogeno

L'astrofisica nucleare è un campo di studio che esplora l'evoluzione degli elementi nell'universo sin dal suo inizio. Gli scienziati si affidano a misurazioni di laboratorio per dedurre parametri per i modelli astrofisici. Le reazioni nucleari svolgono un ruolo fondamentale nei processi che avvengono all'interno delle stelle. Un team di ricercatori dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), insieme a collaboratori provenienti da Italia, Ungheria e Scozia, hanno recentemente condotto una nuova indagine su una reazione nucleare centrale presso l’acceleratore Felsenkeller di Dresda. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Physical Review C.

Il focus della loro indagine era una ben nota reazione nucleare che comportava la collisione di un nucleo di carbonio-12 con un nucleo di idrogeno. Questa collisione porta alla produzione dell'isotopo azoto-13 e al rilascio di radiazioni gamma. Questa reazione è il primo passo nel cosiddetto ciclo CNO, responsabile della creazione di elementi nelle stelle massicce. I ricercatori erano particolarmente interessati alla sezione trasversale della reazione, che fornisce informazioni sulla probabilità che si verifichi la reazione.

Con una precisione senza precedenti, il gruppo di ricerca ha determinato che il valore precedentemente accettato della sezione trasversale di reazione doveva essere corretto verso il basso di circa il 25%. Questo risultato inaspettato suggerisce che la fase di burn-in del ciclo CNO è più lenta di quanto si pensasse in precedenza e che l’emissione di neutrini 13N avviene più vicino al centro del sole. Queste nuove scoperte consentono previsioni teoriche più precise riguardo al rapporto degli isotopi di carbonio 12C/13C nelle stelle. Ciò, a sua volta, aiuta a migliorare i modelli dei processi che avvengono all’interno delle stelle.

Le stelle traggono la loro energia dalla fusione dell'idrogeno in elio. A seconda della massa della stella si verificano diversi processi di fusione. Le stelle di piccola massa, come il nostro Sole, subiscono la catena protone-protone. Tuttavia, nelle stelle più massicce, temperature più elevate consentono la reazione tra nuclei di idrogeno e carbonio, portando al ciclo CNO. Sebbene il carbonio costituisca meno del 2% della materia interstellare, agisce come catalizzatore nel ciclo senza consumarsi. La reazione netta rimane la fusione dell'idrogeno in elio.

Il team ha utilizzato dischi di tantalio rivestiti con carbonio evaporato come bersagli per il loro esperimento. Hanno bombardato questi obiettivi con protoni provenienti da un acceleratore Pelletron da 5 MV, in grado di coprire un ampio intervallo di energia. I raggi gamma risultanti sono stati rilevati utilizzando rilevatori al germanio ad alta purezza.

L'esperimento ha avuto luogo presso il Laboratorio sotterraneo Felsenkeller vicino a Dresda. Questo laboratorio, gestito congiuntamente da HZDR e TU Dresden, è situato in un ex tunnel di stoccaggio del ghiaccio, che fornisce protezione dalle radiazioni cosmiche. La collaborazione tra ricercatori astrofisici europei è stata evidente in questo studio, con un dottorato di ricerca. studente dell'Università di Padova trascorre sei mesi al Felsenkeller svolgendo attività di ricerca.

