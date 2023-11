Esplorando il futuro dei fotorilevatori: fotorilevatori liquidi a base di grafene

Nel panorama in rapida evoluzione dell’assistenza sanitaria intelligente, la digitalizzazione dei servizi sanitari è diventata un obiettivo primario. Un'area chiave di sviluppo riguarda i fotorilevatori, che racchiudono un immenso potenziale per varie applicazioni. I fotorilevatori tradizionali utilizzano prevalentemente semiconduttori solidi, per la cui preparazione sono necessarie apparecchiature costose e complicate. Inoltre, questi dispositivi spesso richiedono un rigoroso abbinamento del reticolo dei materiali, limitando la scelta dei semiconduttori disponibili per le diverse sorgenti luminose.

Tuttavia, uno studio di ricerca innovativo condotto dal team del professor Shisheng Lin presso l’Università di Zhejiang ha introdotto un approccio rivoluzionario al fotorilevamento. Basandosi sulle eccezionali caratteristiche del grafene, tra cui l'ampia mobilità dei portatori, la trasparenza ottica e l'elevata resistenza meccanica, il team ha sviluppato un nuovo fotorilevatore a base di grafene che utilizza liquidi polarizzati come le molecole d'acqua.

Sfruttando le differenze tra il livello energetico di Fermi e il potenziale chimico del liquido polare, il liquido polare all'interfaccia con il semiconduttore di tipo N e il grafene viene polarizzato. Di conseguenza, una corrente di fotopolarizzazione transitoria viene indotta all'interfaccia bifase solido-liquido quando il dispositivo viene irradiato con una sorgente luminosa esterna.

Ciò che distingue questo nuovo fotorilevatore liquido è la sua capacità di generare una corrente di fotopolarizzazione stabile attraverso l'irradiazione continua. Man mano che più molecole di liquido polari vengono polarizzate dai portatori fotogenerati, le molecole d'acqua ruotano in modo ordinato, determinando una corrente stabile. Inoltre, l'introduzione di soluzioni ioniche potenzia la corrente di fotopolarizzazione, offrendo prestazioni di rilevamento migliorate.

Questa ricerca apre una nuova frontiera per i fotorilevatori a base liquida e mostra il potenziale del monitoraggio non invasivo dell’ossigeno umano basato su questa tecnologia. Sfruttando la flessibilità e l’elevata conduttività del grafene, il team ha sviluppato un metodo ad alta precisione e non invasivo per monitorare i livelli di ossigeno nell’uomo. Questa svolta apre la strada a progressi nella diagnostica sanitaria e promette una cura personalizzata del paziente.

Lo sviluppo di fotorilevatori liquidi offre un'alternativa convincente ai tradizionali dispositivi interamente a stato solido. A differenza delle loro controparti a stato solido, i fotorilevatori liquidi utilizzano la rotazione meccanica delle molecole d'acqua e non si basano sull'adattamento del reticolo. Ciò consente loro di ottenere eccellenti prestazioni di rilevamento in un’ampia gamma spettrale, dall’ultravioletto profondo al vicino infrarosso.

I risultati di questo studio di ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Research con il titolo “Fotorivelatore a base di grafene attivato da molecole d’acqua fotopolarizzate autonome”. Lo studio introduce un nuovo paradigma per i fotorilevatori, offrendo l'opportunità di superare i limiti dell'adattamento del reticolo nei dispositivi a semiconduttore a eterogiunzione.

FAQ:

D: Quali sono i vantaggi del grafene per lo sviluppo di fotorivelatori?

R: Il grafene offre un'ampia mobilità dei portatori, un'eccellente trasparenza ottica e un'elevata resistenza meccanica, rendendolo un materiale ideale per lo sviluppo di fotorilevatori.

D: Come funziona il fotorilevatore liquido a base di grafene?

R: Il fotorilevatore utilizza liquidi polarizzati, come le molecole d'acqua, che generano una corrente di fotopolarizzazione quando entrano in contatto con il semiconduttore di tipo N e il grafene. Questa corrente è indotta dalla polarizzazione del liquido polare all'interfaccia solido-liquido.

D: Cosa distingue i fotorilevatori liquidi dai tradizionali dispositivi interamente a stato solido?

R: I fotorilevatori liquidi non richiedono la corrispondenza del reticolo e offrono eccellenti prestazioni di rilevamento in un ampio intervallo spettrale. Forniscono anche opportunità per il monitoraggio non invasivo dell’ossigeno umano.

(Fonte: research.com)