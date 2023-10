Una svolta innovativa: la fibra programmabile apre nuove possibilità nel settore tessile

Uno sviluppo rivoluzionario da parte di un team del MIT, FibeRobo, ha introdotto una fibra programmabile che potrebbe rivoluzionare l’industria tessile. Questa fibra, chiamata fibra di elastomero a cristalli liquidi (LCE) attivata termicamente, ha il potenziale per consentire interazioni silenziose e reattive con interfacce che cambiano forma incorporate nei tessuti.

A differenza delle precedenti fibre che cambiano forma, FibeRobo non richiede sensori incorporati o componenti complessi. Si contrae invece in risposta ad un aumento della temperatura e si inverte quando la temperatura diminuisce. Questa funzionalità unica può essere ottenuta accoppiando la fibra con un filo conduttivo, consentendo il controllo digitale sulla forma di un tessuto attraverso l'applicazione di corrente elettrica.

Lo sviluppo di FibeRobo affronta i limiti delle attuali fibre che cambiano forma, che sono state principalmente confinate in contesti sperimentali. Ad esempio, le fibre esistenti possono smettere di funzionare dopo solo poche azioni, avere capacità di contrazione limitate e non avere la capacità di auto-invertirsi. Altre alternative, come i dispositivi ad alimentazione pneumatica, richiedono l'uso di compressori d'aria.

I ricercatori del MIT hanno utilizzato un elastomero a cristalli liquidi, costituito da molecole che scorrono come liquidi ma si impilano in disposizioni cristalline periodiche. Integrando queste strutture cristalline in una rete elastica, sono stati in grado di creare una fibra che si contrae quando viene riscaldata e si allunga alla sua lunghezza originale quando viene raffreddata.

Fondamentalmente, i ricercatori sono stati in grado di controllare con precisione le caratteristiche della fibra, come lo spessore e la temperatura alla quale si attiva, attraverso una combinazione di sostanze chimiche attentamente progettata. Questo innovativo metodo di preparazione consente la produzione di fibra LCE adatta per tessuti indossabili e sicura per la pelle umana, un traguardo che non era stato possibile con le precedenti fibre LCE.

Per superare le sfide di fabbricazione, il team ha sviluppato una macchina utilizzando parti stampate in 3D e tagliate al laser, insieme all’elettronica di base. Il processo prevede il riscaldamento della resina LCE, l’estrusione attraverso un ugello, la polimerizzazione con raggi UV, il rivestimento con olio e infine lo sfruttamento della polvere per facilitarne l’integrazione nei macchinari di produzione tessile. Sorprendentemente, l’intero processo richiede solo un giorno e produce circa un chilometro di fibra utilizzabile.

FibeRobo non solo dimostra il potenziale per applicazioni diffuse nell'industria tessile ma offre anche vantaggi in termini di convenienza. La fibra può essere prodotta a soli 20 centesimi al metro, il che la rende circa 60 volte più economica delle fibre che cambiano forma disponibili in commercio.

Questa tecnologia innovativa ha già dimostrato il suo potenziale attraverso la creazione di una giacca a compressione per un cane di nome Professor. Ricevendo un segnale Bluetooth da uno smartphone, la giacca è in grado di “abbracciare” il cane, donandogli comfort e alleviando l'ansia da separazione.

Le implicazioni di FibeRobo si estendono oltre il tessile, con i ricercatori che ne immaginano l'uso in vari altri campi, dalla robotica alla sanità. Con la sua natura silenziosa e reattiva, questa fibra programmabile apre un nuovo regno di possibilità, trasformando il modo in cui interagiamo con gli oggetti di tutti i giorni.

FAQ:

D: Cos'è FibeRobo?

R: FibeRobo è una fibra programmabile sviluppata da un team interdisciplinare del MIT che si contrae in risposta a un aumento della temperatura e si inverte quando la temperatura diminuisce.

D: In cosa differisce FibeRobo dalle precedenti fibre che cambiano forma?

R: FibeRobo non richiede sensori incorporati o componenti complessi. Può essere azionato elettricamente utilizzando un filo conduttivo, offrendo il controllo digitale sulla forma di un tessuto.

D: Quali sono i vantaggi di FibeRobo rispetto alle alternative esistenti?

R: FibeRobo risolve i limiti delle attuali fibre che cambiano forma offrendo significative capacità di contrazione, autoreversibilità e funzionamento silenzioso. È anche più conveniente, costando solo 20 centesimi al metro.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di FibeRobo?

R: FibeRobo ha implicazioni nel settore tessile, robotica, sanitaria e altro ancora. Può essere utilizzato per creare oggetti interattivi e adattivi, migliorando l'esperienza dell'utente in vari domini.