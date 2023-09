L'esperimento di fusione laser genera più energia nel secondo tentativo

By

Gli scienziati del National Ignition Facility (NIF) del Lawrence Livermore National Laboratory hanno generato con successo un'esplosione di energia bombardando una pallina di idrogeno con 192 laser. Questo processo ricrea le reazioni di fusione che alimentano il sole. L'esperimento di luglio ha prodotto ancora più energia rispetto al precedente tentativo di dicembre, con un guadagno quasi pari a due rispetto ai laser in arrivo.

I risultati dell’esperimento hanno alimentato la speranza che l’energia di fusione possa essere utilizzata per generare elettricità senza emettere gas serra o produrre rifiuti radioattivi a lunga vita. L'esperimento di dicembre è stato rivoluzionario, poiché è stata la prima volta che una reazione di fusione in un ambiente di laboratorio ha generato più energia di quella necessaria per avviare la reazione.

Nel recente esperimento di luglio, gli scienziati hanno ottenuto un risultato ancora migliore del previsto, con una produzione di 3.88 megajoule, rispetto alla resa prevista di tre megajoule. Ciò indica che con alcune modifiche, la fusione laser può diventare ancora più efficiente. Tuttavia, lievi variazioni nell’esperimento potrebbero portare a risultati meno positivi, come visto in un precedente tentativo di giugno.

Gli scienziati di Livermore ora credono di avere una migliore comprensione dei fattori che influenzano i risultati. Le imperfezioni nei laser e le variazioni nelle capsule di carburante possono influenzare le reazioni di fusione. Le simulazioni al computer suggeriscono che l’energia in uscita può variare da un minimo di 1.4 megajoule a un massimo di sette megajoule.

Andando avanti, il NIF prevede di aggiornare e ottimizzare l’esperimento per ottenere rendimenti di fusione più elevati in modo coerente. L'energia dei laser della struttura verrà aumentata da 2.05 a 2.2 megajoule. Si prevede che questo aggiornamento porterà a ulteriori miglioramenti nella resa energetica, poiché più energia potrà essere efficacemente accoppiata al punto caldo.

Questi recenti progressi nella ricerca sulla fusione laser sono promettenti per il futuro della generazione di energia pulita e sostenibile. Con continui progressi e ottimizzazioni, l’energia da fusione potrebbe diventare una valida alternativa alle tradizionali fonti di combustibili fossili.

