Gli scienziati stampano reti neurali viventi utilizzando la tecnologia di stampa 3D

Gli scienziati della Monash University di Melbourne sono riusciti a stampare con successo reti neurali viventi utilizzando la tecnologia di stampa 3D. I ricercatori hanno utilizzato cellule cerebrali di ratto sospese in un gel, che hanno spremuto da un ugello e inserito in un'impalcatura per creare le strutture neurali. Il team ha costruito le reti strato per strato utilizzando bioinchiostri con e senza cellule. La struttura ha permesso alle cellule di accedere ai nutrienti e di imitare l’alternanza di materia grigia e bianca che si trova nella corteccia. I neuroni stampati erano in grado di estendere i loro assoni attraverso strati privi di cellule per comunicare con altre cellule, in modo simile a come funzionano i neuroni nel cervello.

Questa svolta ha implicazioni significative per le sperimentazioni farmacologiche e lo studio delle funzioni cerebrali di base, poiché offre una potenziale alternativa alla sperimentazione sugli animali. La capacità di creare mini-cervelli utilizzando la tecnologia di stampa 3D potrebbe ridurre la necessità di testare nuovi farmaci sugli animali, rendendo il processo più efficiente ed etico. Tuttavia, ci sono ancora sfide da superare prima che questa tecnologia diventi una pratica di laboratorio standard.

Una sfida è garantire la sopravvivenza e la funzionalità dei neuroni stampati. I neuroni sono cellule delicate che richiedono un gel attentamente calibrato per prosperare e le stampanti 3D standard utilizzano temperature troppo elevate per la sopravvivenza cellulare. I ricercatori hanno dovuto sviluppare un gel morbido come il cervello ma stampabile tramite una stampante 3D. Inoltre, l’inclusione delle cellule gliali, che supportano e mantengono un ambiente accogliente per i neuroni, è fondamentale per replicare l’attività elettrica osservata nel corpo.

Sebbene l’esperimento sia stato condotto utilizzando cellule di ratto, è una prova di concetto per il potenziale utilizzo di cellule umane in futuro. Tuttavia, ampliare il processo di stampa per creare reti neurali più grandi e complesse rappresenta una sfida. Il cervello umano ha miliardi di neuroni e la stampa 3D dei tessuti delicati è un processo lento. Sono necessarie ulteriori attività di ricerca e sviluppo per rendere questa tecnica praticabile per applicazioni su larga scala.

