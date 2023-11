Il pianeta sorprendente con precipitazioni di sabbia al posto della pioggia

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto una scoperta straordinaria: un pianeta dove granelli di sabbia cadono dal cielo al posto della pioggia, secondo un recente rapporto del The Guardian. Questo intrigante pianeta, chiamato Wasp-107b, risiede nella costellazione della Vergine, a circa 200 anni luce dalla Terra. Mentre i cicli dell’acqua e delle nuvole del pianeta somigliano ai nostri, le sue nuvole sono composte di silicato, con conseguente precipitazioni piene di sabbia.

Wasp-107b, spesso definito il “filo di cotone”, si distingue dagli altri giganti gassosi per la sua densità relativamente bassa. Nonostante abbia dimensioni simili a Giove, questo esopianeta è considerevolmente più leggero e pesa all’incirca quanto Nettuno. La rarità della leggerezza di Wasp-107b consente agli scienziati di sondarne l'atmosfera con una profondità eccezionale. Il professor Leen Decin, autore principale della ricerca dell'Istituto Cattolico (KU) di Leuven, osserva: “In effetti, la densità di questo pianeta arioso è una delle più basse che abbiamo mai visto. Ciò ci consente di andare molto in profondità nell’atmosfera del pianeta”.

Il team di astronomi europei ha studiato l'atmosfera di Wasp-107b utilizzando lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio spaziale James Webb della NASA. Nella loro analisi, hanno effettuato osservazioni senza precedenti della composizione atmosferica dell’esopianeta, rivelando la presenza di vapore acqueo, anidride solforosa e nubi di sabbia silicatica. Questa è la prima volta che gli astronomi esaminano con successo la composizione chimica delle nubi sugli esopianeti.

È interessante notare che l’atmosfera di Wasp-107b funziona in modo simile al ciclo dell’acqua terrestre, anche se con una svolta sabbiosa. Il vapore di silicato in aumento si condensa in minuscole particelle di sabbia, originarie delle regioni atmosferiche più calde e più basse del pianeta. Alla fine, queste nuvole di sabbia accumulano una densità sufficiente per ricadere negli strati inferiori dell’atmosfera del pianeta.

La scoperta di nuvole cariche di sabbia su Wasp-107b riveste un'importanza scientifica significativa. Il professor Decin afferma che la scoperta, ottenuta attraverso lo strumento MIRI del JWST, è una pietra miliare degna di nota che migliora la nostra comprensione della formazione planetaria e dell'evoluzione all'interno del nostro Sistema Solare. La dottoressa Joanna Barstow, scienziata planetaria della Open University che lavora su misurazioni JWST indipendenti dello stesso pianeta, esprime entusiasmo per l'inaspettata qualità dei dati e le conoscenze acquisite da questo soffice esopianeta.

FAQ:

D: Quanto dista Wasp-107b dalla Terra?

R: Wasp-107b si trova a circa 200 anni luce dalla Terra.

D: Di cosa sono fatte le nuvole su Wasp-107b?

R: Le nuvole su Wasp-107b sono composte da sabbia silicata.

D: In che modo gli scienziati hanno studiato l'atmosfera di Wasp-107b?

R: Gli scienziati hanno utilizzato lo strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) del telescopio spaziale James Webb della NASA per studiare l'atmosfera di Wasp-107b.

D: Cosa rende unico Wasp-107b rispetto ad altri giganti gassosi?

R: Wasp-107b è significativamente meno denso di altri giganti gassosi, nonostante la sua somiglianza in termini di dimensioni con Giove.