Cerere: svelare il mistero dei suoi prodotti chimici organici

Cerere, il corpo più grande nella fascia principale degli asteroidi, continua a sconcertare gli scienziati con le sue caratteristiche intriganti e le sue complesse sostanze chimiche organiche. La missione Dawn della NASA, che ha studiato Cerere e la sua controparte più piccola Vesta, ha fatto scoperte notevoli che suggeriscono le origini del pianeta nano e la sua potenziale abitabilità.

A differenza di Vesta, Cerere mostra attività criovulcanica, suggerendo la presenza di acqua e minerali idrati. La missione ha anche rilevato sostanze organiche complesse su Cerere, costituite da atomi di idrogeno e carbonio, che aumentano la possibilità di condizioni di supporto alla vita sul mondo ghiacciato.

Una recente ricerca presentata al meeting GSA Connects 2023 della Geological Society of America si concentra sulle origini dei prodotti chimici organici di Cerere. Esistono due teorie concorrenti: le sostanze chimiche si sono formate in situ o sono state rilasciate/modificate dagli impatti. Comprendere la vera origine di queste sostanze organiche può fornire informazioni sulla storia di Cerere e sulla sua potenziale abitabilità.

Per indagare su questo, lo scienziato planetario Terik Daly e i suoi colleghi hanno condotto esperimenti di impatto utilizzando l’Ames Vertical Gun Range della NASA per imitare le condizioni su Cerere. Hanno scoperto che le sostanze organiche sono più diffuse di quanto inizialmente riportato e che sembrano essere resistenti agli impatti con condizioni simili a quelle di Cerere.

Lo studio ha utilizzato anche i dati della fotocamera di Dawn e dello spettrometro per immagini, combinandoli per ottenere una migliore comprensione delle sostanze chimiche organiche di Cerere. Estrapolando le informazioni sulla composizione dallo spettrometro alla risoluzione spaziale più elevata della fotocamera, i ricercatori sono stati in grado di mappare potenziali aree ricche di sostanze organiche su Cerere, che hanno mostrato una correlazione con le unità di impatto più antiche e altri minerali che indicano acqua.

Sebbene l'origine esatta delle sostanze organiche di Cerere rimanga incerta, questi risultati forniscono una forte prova che si siano formate su Cerere stesso. Determinare la fonte di queste sostanze chimiche organiche può svelare ulteriormente i misteri che circondano la storia di Cerere e il suo potenziale come mondo abitabile.

– Articolo originale di Evan Gough, Universe Today.