La missione Gaia dell'ESA rilascia nuovi dati astronomici

La missione Gaia dell'Agenzia spaziale europea ha rilasciato una nuova tranche di dati astronomici, nota come Gaia DR3. Questa versione è di dimensioni inferiori rispetto alle tre versioni precedenti, ma ha comunque un impatto significativo. A differenza di altri telescopi spaziali che generano immagini straordinarie, Gaia si concentra sulla generazione di dati grezzi fondamentali che contribuiscono a una vasta gamma di questioni in astronomia e astrofisica.

La missione di Gaia è misurare i movimenti, le distanze e le posizioni di un miliardo di stelle con estrema precisione, nota come astrometria. Inoltre, misura anche la posizione degli esopianeti lungo il percorso. L'obiettivo della missione è fornire il quadro più dettagliato della Via Lattea e acquisire nuove prospettive sul nostro posto nell'Universo.

In questa versione, Gaia ha colmato le lacune della copertura precedente, in particolare nelle regioni in cui le stelle sono molto vicine tra loro. La missione in genere esamina le singole stelle, ma per questa versione ha rivolto la sua attenzione agli ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono antichi gruppi di stelle legati insieme dalla gravità e possono contenere milioni di stelle. Omega Centauri, l'ammasso globulare più massiccio della Via Lattea, è stato al centro dell'attenzione di Gaia in questo comunicato.

Utilizzando una modalità di test e calibrazione non progettata per scopi scientifici, Gaia osservò Omega Centauri e scoprì oltre mezzo milione di nuove stelle. Lo stretto raggruppamento di stelle al centro dell'ammasso le ha rese difficili da distinguere utilizzando la normale modalità di osservazione di Gaia, ma la modalità ingegneristica ha rivelato la loro presenza. Questi dati affidabili contribuiranno a comprendere la struttura, la distribuzione e il movimento delle stelle all’interno di Omega Centauri.

Oltre a Omega Centauri, Gaia esplorò anche altre regioni, compreso lo studio delle lenti gravitazionali. Le lenti gravitazionali sono oggetti massicci che piegano e amplificano la luce, consentendo agli astronomi di osservare oggetti distanti che altrimenti sarebbero fuori portata. Attraverso le osservazioni di Gaia, sono stati identificati quasi 400 quasar candidati, inclusi 50 quasar confermati.

La missione in corso di Gaia continuerà ad esplorare ulteriori regioni come Omega Centauri, e i risultati saranno inclusi nel prossimo Gaia DR4. Con ogni rilascio di dati, Gaia contribuisce a rispondere a domande su vari fenomeni astronomici, inclusi gli ammassi globulari e le lenti gravitazionali.

Fonti: Missione Gaia dell'ESA, Collaborazione Gaia